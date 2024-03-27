Murat Kurum'dan gençlere mektup! "İstanbul için tarihi fırsat" dedi, deprem tehlikesine işaret etti: Kapıyı çalmadan...

Yerel seçim için geri sayıma girilirken; Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında gençlere, dijital mektup gönderdi. Mektubunda "İstanbullu Genç Kardeşim" diye seslenen Kurum, deprem gerçeğine dikkat çekti.

Söz konusu mektupta Kurum, bugüne kadar aldığı görevlerde ülkenin dört bir yanında vatandaşların sorunlarına çözümler ürettiğini, deprem, yangın ve sel gibi Türkiye'nin gördüğü en büyük afetlerde yaraların sarılması için ekibiyle birlikte mücadele ettiğini anlattı.

"1 NİSAN'DAN İTİBAREN DEPREME HAZIR İSTANBUL""

Kurum, şimdi ise sıranın İstanbul'un hayati sorunlarının üstesinden gelmek olduğunu dile getirdiği mektubunda, "Sizleri bekleyen geleceği güvenle inşa etmek ve İstanbul'da endişesiz bir yaşam sürmeniz için çok çalıştım. Birçok proje geliştirdim. Bilim insanlarının işaret ettiği o kaçınılmaz gün gelmeden, yani deprem kapıyı çalmadan harekete geçeceğiz. 1 Nisan'dan itibaren yapacağımız işler sayesinde depreme hazır bir İstanbul'da, evinizin huzuru ve odanızın sıcaklığı sizi sarmaya devam edecek. İşte size sözüm budur." ifadelerini kullandı.

"İŞİM NE OYUN OYNAMAK NE DE ROL YAPMAK"

Mektubunda, İstanbul'u en hızlı şekilde depreme hazırlamak amacıyla yola çıktığını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Açık ve net konuşacağım. Deprem geldiğinde sizce kimin algı yönetimi ya da şov yaptığının, kimin rakibine sataştığının bir önemi olacak mı? Elbette hayır. İşim ne oyun oynamak ne de rol yapmaktır. İşim, İstanbul'u olabildiğince en erken vakitte depreme hazır hale getirmektir. İşim, olası depremdeki can kayıplarını engelleyici tedbirleri şimdiden almaktır. Çünkü İstanbul için deprem, algı değil gerçek ve ne yazık ki gelecektir. Sadece İstanbul için tüm yaşam alanları güvenli olana dek çalışacağım. Önünüzde inşallah uzun bir ömür var. Tüm gayretim, o depremden sonra evinizde, ailenizle birlikte hayatınıza sapasağlam devam etmeniz için olacaktır. Bunun tek yolu, vakit kaybetmeden harekete geçmektir. Söz veriyorum. Bu seçimi İstanbul kazanacak, siz kazanacaksınız. Çünkü aslolan hayattır. 31 Mart, senin için sağlam ve dirençli bir İstanbul'da yaşamak adına tarihi bir fırsat. Deprem kapıyı çalmadan, her şey altüst olmadan İstanbul kazanacak."

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





