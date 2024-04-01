Murat Kurum'dan yerel seçim sonuçlarının ardından ilk açıklama: Milletimizin verdiği mesajları değerlendirecek ve üzerimize düşeni yapacağız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, 31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasında bir konuşma yapan Murat Kurum, İstanbullular için çalışmaya devam edeceğini söyleyerek seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

"MİLLETİMİZİN YİNE YANINDA OLACAĞIZ"

Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Büyük bir demokratik olgunlukla yürüttüğümüz İstanbul seçimlerimiz milletimize ülkemize İstanbul'a hayırlı uğurlu olsun. Bu süreçte projelerle hayallerle dava arkadaşlığı yaptığımız tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm İstanbullu hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Dilimiz döndüğümüzce eserlerimizi projelerimizi paylaştık. Milletimizin yine yanında olacağız. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa orada olacağız. Milletimizin verdiği mesajları değerlendirecek ve üzerimize düşeni yapacağız. İstanbullular için çalışmaya devam edeceğim. En büyük teşekkürü milletimize aziz İstanbullulara yapmak istiyorum. Gittiğimiz her yerde o heyecanı gördük. Milletimizin sandığı yansıyan iradesiyle birlikte biz de üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışacağız. Eksiğimiz varsa eksiklerimizi gidermek için sahada olacağız. Bu seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum"







