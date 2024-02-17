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  4. Murat Kurum ile döner ustası arasında dikkat çeken diyalog! 'Yapma gözünü seveyim'

Murat Kurum ile döner ustası arasında dikkat çeken diyalog! 'Yapma gözünü seveyim'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
17.02.2024 19:09 | Son Güncelleme:
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un bir esnaf ile gerçekleştirdiği diyalog dikkat çekti. Kurum, "Yapma gözünü seveyim. Böyle dersen bu kadar emek... Kaç senedir ya, ülkeyi nereden nereye getirdik" derken, esnaf ise "Ben çalışıyorum, maaşımla geçinemiyorum İstanbul'da" yanıtını verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Murat Kurum ile döner ustası arasında dikkat çeken diyalog! 'Yapma gözünü seveyim'

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken parti ve ittifakların adayları da çalışmalarına hız verdi. Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum, bugün İstanbul Alibeyköy'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kurum'un bir döner ustası ile gerçekleştirdiği konuşma dikkat çekti. O anlar ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Kurum ile döner ustası arasında yaşanan diyalog şöyle:

Murat Kurum: Emin ol bu memleket için, bu İstanbul için bu mücadeleyi bizden başkası vermez.

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Döner ustası: Verir, verir. Ben AK Parti gençlik kolu başkanıydım, Refah Partisi döneminde. Artık AK Partili değilim. Onun dışında başka bir partinin içine de girmedim. Ama Necmettin'den (Erbakan) sonra bitti yani. Her şey bitti.

Murat Kurum: Yapma gözünü seveyim. Böyle dersen bu kadar emek... Kaç senedir ya, ülkeyi nereden nereye getirdik.

Döner ustası: Ben çalışıyorum, maaşımla geçinemiyorum İstanbul'da.

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Murat Kurum: Ama 22 yıldır kötü dersen...

Döner ustası: Ben 1996'da maaşımla 1 yılda bir ev aldım babama, şu anda oturuyorlar. Şu anda bayramda memlekete gitmeyi hayal edemiyorum.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Murat Kurum
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