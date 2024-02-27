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Murat Kurum'dan İmamoğlu'na "Sınıfta kaldı" çıkışı! '78 dakika" detayını vurguladı, metro vaatlerini tek tek anlattı

27.02.2024 13:35
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Mevcut İBB yönetimini "belediyecilikte sınıfta kalmakla" eleştiren İBB adayı Murat Kurum vaatlerini açıkladı. Mega kentteki metro hattını 2 katına çıkaracaklarını ifade eden Kurum vadettiği metro hatlarını bir bir sıraladı. Kurum bu metro hatlarından biri için "78 dakikada İstanbul'un neredeyse bir ucundan bir ucuna ulaşabileceğiniz bir hat bu" dedi.

Murat Kurum'dan İmamoğlu'na "Sınıfta kaldı" çıkışı! '78 dakika" detayını vurguladı, metro vaatlerini tek tek anlattı

Türkiye 32 gün sonra sandık başında, her geçen gün heyecan yükseliyor. 31 Mart yerel seçimlerinin en kilit noktalarından İBB'ye Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Ekrem İmamoğlu'na meydan okuyan Murat Kurum bugün ''Siztem İstanbul'' projesinin detaylarını anlattı. Kurum, isim vermeden rakibi İmamoğlu'na yüklenirken seçilmesi durumunda vadettiği projelere de konuşmasında yer verdi.

İBB YÖNETİMİNE TEPKİ

İşte Kurum'un açıklamalarından öne çıkan noktalar:

  • Mevcut İBB yönetimi her alanda olduğu gibi ulaşımda da başarısız oldu. 35 ulaşım vaadinden 4'ünü yapabildiler. Bu trafik İstanbul'u çileden çıkaran hale geldi. Paradan, zamandan, her şeyden kaybediyoruz. 1 yılda 288 saat kaybediyoruz. İstanbullunun ömründen 3 yıl çalınıyor. Biz İstanbul'u yavaşlatan, halkımızı bezdiren bu trafik çilesini İstanbullu kardeşlerimiz ile bitireceğiz. 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un yolunu açmaya geliyoruz. .

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"ULAŞIM AKADEMİSİ KURUYORUZ"

  • Akıllı ulaşım diyeceğiz akıllı ulaşım sistemini tesis edeceğiz. Ulaşım akademisi kuruyoruz. Sürdürülebilir çevreci bir ulaşım altyapısı olacak.

VADETTİĞİ METROLARI BİRER BİRER SIRALADI

  • Metro hattını 2 katına yani 650 kilometreye çıkaracağız. İlk yapacağımız metro hatlarından biri 14,2 kilometrelik Yenikapı-İncirli-Sefaköy metro hattımız. İkinci hattımız 18 kilometrelik Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü-Tüyap metro hattımız; Beylikdüzü Bakırköy'e 39 dakikada ulaşabileceksiniz.

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"İSTANBUL'UN NEREDEYSE BİR UCUNDAN ÖBÜR UCUNA ULAŞABİLECEKSİNİZ"

  • Denizin altından iki yakayı bir kez daha bağlıyoruz. 28 kilometrelik İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme metro hattımız. 78 dakikada İstanbul'un neredeyse bir ucundan bir ucuna ulaşabileceğiniz bir hat bu. Bir diğer hattımız 17,4 kilometrelik Vezneciler-Sultangazi metro hattımız; bu hat 4 ilçemizi birbirine bağlıyor. Bir diğer metro hattımız 5,4 kilometrelik Sultanbeyli-Kurtköy metro hattımız. Bir diğer metro hattımız 6 kilometrelik Sabiha Gökçen-Kurtköy metro hattımız. Sahil yoluna alternatif bir hat 21,3 kilometrelik Üsküdar-Kadıköy-Maltepe-Kartal tramvay hattımız. Minibüs caddemize nefes aldıracak bir olacak. Bu yolla 4 ilçemizi birbirine bağlıyoruz.'

  • "İBB SINIFTA KALDI"

  • İBB belediyecilikte sınıfta kalmıştır. Her iş günü kurtarma eyleminden ileri gidemedi. Çare insanı merkeze alan gerçek belediyeciliktir.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
    Yerel Seçim 2024


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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Murat Kurum ibb Seçim 2024
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