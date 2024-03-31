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Murat Kurum sandıkların kapanmasına kısa süre kala seslendi! Saat 17.00'ye dikkat çekti: 'Ne değişir demeyin'

31.03.2024 15:50
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Sandıkların kapanmasına kısa süre kala İBB adayı Murat Kurum'dan seçmenlere önemli bir çağrı geldi. Saat 17.00'ye dikkat çeken Kurum, "bir oyla ne değişir demeyin" dedi ve seçmenlerden sandığa gidip oy kullanmasını istedi.

Murat Kurum sandıkların kapanmasına kısa süre kala seslendi! Saat 17.00'ye dikkat çekti: 'Ne değişir demeyin'

Türkiye güne 31 Mart seçimi heyecanıyla uyandı. Seçim sonuçları için gözler kuşkusuz ilk olarak İstanbul'da olacak. İBB başkan adayı Murat Kurum da seçmenlerden vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

"İSTANBUL'UMUZUN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKALIM"

Oy kullandıktan sonra Kurum bir de sosyal medya paylaşımıyla seçmenlere seslendi. Sandıkların kapanmasına kısa süre kaldığına dikkat çeken Kurum şunları kaydetti:

Sevgili İstanbullular, Sandıkların kapanmasına az bir zaman kaldı. 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve oy sayımına geçilecek. Sizlerden ricam; bir oyla ne değişir demeyin ve mutlaka oyunuzu kullanın. Vereceğiniz oylar sizin ve sevdiklerinizin geleceği demektir. Demokrasimize, İstanbul’umuzun geleceğine sahip çıkalım. Sandıklarda görev yapan tüm teşkilat üyelerimize ve sandık sorumlulularına tekrar teşekkür ediyorum.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Murat Kurum Seçim 2024
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