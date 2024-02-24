Murat Kurum'un gündem olan 'Kandil Uzlaşısı'nın adayı' sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan sert yanıt!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Fatih'te Fatih Trabzon Öğrenci Yurdu açılışında konuştu. Programda gündeme dair soruları cevaplayan İmamoğlu'na bir gazeteci, Murat Kurum'un "Kandil Uzlaşısı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'dur" sözleri soruldu.

İMAMOĞLU'NDAN SERT YANIT!

İmamoğlu soruyu soran gazeteciye şu yanıtı verdi:

"Çok acemi bir arkadaşmış. Kendi mi söylüyor başkaları mı söyletiyor anlamadık. Allah akıl versin. Öyle bir boğulacaklar ki... İftira siyasetinde per perişan olacaklar" dedi.

KURUM'UN GÜNDEM OLAN SÖZLERİ

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, İmamoğlu'nu hedef aldığı sözlerinde "İnanın artık mızrak çuvala sığmıyor. Kandil Uzlaşısı’nın adayı İmamoğlu’dur. Siyasi hırsları uğruna İstanbul’u bu pazarlıkların konusu yapmaktadır" demişti.





