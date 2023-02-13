Murat Yetkin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Fox TV Orta Sayfa sunucusu Murat Yetkin'in biyografisi

Murat Yetkin açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor. Fox Tv'de yayınlanan Orta sayfa adlı programın sunucularından biri olan Yetkin için aramalar yoğunlaşmış durumda. Normal şartlarda cuma günleri yayınlanan Orta Sayfa programı bu akşam deprem özel yayını ile ekranda yerini alıyor. Peki Murat Yetkin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

MURAT YETKİN KİMDİR?

Murat Yetkin 29 Aralık 1959 yılı Gaziantep doğumludur. 64 yaşında olan Yetkin, Türk gazeteci ve köşe yazarıdır. Bulgaristan Türkü bir aileden dünyaya gelen gazeteci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunudur. Bülent Ecevit'in askeri yönetim altında çıkardığı Arayış dergisinde, 1981 yılında gazeteciliğe başlamıştır.

BBC World Service, Deutsche Welle, AFP, Turkish Daily News, Kanal D, NTV ve Sabah'ta muhabirlik ve haber yöneticiliği yapmıştır. 2001 yılı Şubat ayından gazetenin kapandığı 2016 yılına kadar Radikal gazetesi Ankara temsilcisi olarak görev aldı. 2011 Mayıs ayında Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni olarak çalışmaya başladı ve bu görevinden 1 Ekim 2018 tarihi itibarıyla ayrıldı. Daha sonra "Yetkin Report" adlı bloğuyla blog haberciliği yapmaya başladı.

Şu sıralar Nevşin Mengü, Çiğdem Toker ve Deniz Zeyrek ile beraber Fox TV'de Orta Sayfa adlı bir program yapmaktadır. Buna ek olarak TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümünde Süreyya Serdengeçti, Fatih Özatay ve Güven Sak ile birlikte "Türkiye'nin Ekonomik ve Sosyal Dönüşümü" dersini vermektedir.

MURAT YETKİN'İN KİTAPLARI

Ateş Hattında Aktif Politika - 1992

Tezkere: Irak Krizinin Gerçek Öyküsü - 2004

Avrupa Birliği Bekleme Odasında Türkiye - 2002

Kürt Kapanı: Şam'dan İmralı'ya Öcalan - 2004

Meraklısı İçin Entrikalar Kitabı - 2017

Meraklısı İçin Casuslar Kitabı - 2018

Meraklısı İçin Darbeler Kitabı - 2020

İyi Günler Bay Başkan - 2022

