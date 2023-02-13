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Murat Yetkin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Fox TV Orta Sayfa sunucusu Murat Yetkin'in biyografisi

13.02.2023 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Yetkin Fox TV'de yayınlanan Orta Sayfa adlı programda yaptığı konuşma sonrasında gündem oldu. Yetkin'e programda Nevşin Mengü, Çiğdem Toker ve Deniz Zeyrek eşlik ediyor. Eski muhabir Murat Yetkin'in kim olduğu kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Peki Murat Yetkin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Fox TV Orta Sayfa sunucusu Murat Yetkin'in biyografisi...

Murat Yetkin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Fox TV Orta Sayfa sunucusu Murat Yetkin'in biyografisi

Murat Yetkin açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor. Fox Tv'de yayınlanan Orta sayfa adlı programın sunucularından biri olan Yetkin için aramalar yoğunlaşmış durumda. Normal şartlarda cuma günleri yayınlanan Orta Sayfa programı bu akşam deprem özel yayını ile ekranda yerini alıyor. Peki Murat Yetkin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

MURAT YETKİN KİMDİR?

Murat Yetkin 29 Aralık 1959 yılı Gaziantep doğumludur. 64 yaşında olan Yetkin, Türk gazeteci ve köşe yazarıdır. Bulgaristan Türkü bir aileden dünyaya gelen gazeteci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunudur. Bülent Ecevit'in askeri yönetim altında çıkardığı Arayış dergisinde, 1981 yılında gazeteciliğe başlamıştır.

BBC World Service, Deutsche Welle, AFP, Turkish Daily News, Kanal D, NTV ve Sabah'ta muhabirlik ve haber yöneticiliği yapmıştır. 2001 yılı Şubat ayından gazetenin kapandığı 2016 yılına kadar Radikal gazetesi Ankara temsilcisi olarak görev aldı. 2011 Mayıs ayında Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni olarak çalışmaya başladı ve bu görevinden 1 Ekim 2018 tarihi itibarıyla ayrıldı. Daha sonra "Yetkin Report" adlı bloğuyla blog haberciliği yapmaya başladı.

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Şu sıralar Nevşin Mengü, Çiğdem Toker ve Deniz Zeyrek ile beraber Fox TV'de Orta Sayfa adlı bir program yapmaktadır. Buna ek olarak TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümünde Süreyya Serdengeçti, Fatih Özatay ve Güven Sak ile birlikte "Türkiye'nin Ekonomik ve Sosyal Dönüşümü" dersini vermektedir.

MURAT YETKİN'İN KİTAPLARI

Ateş Hattında Aktif Politika - 1992
Tezkere: Irak Krizinin Gerçek Öyküsü - 2004
Avrupa Birliği Bekleme Odasında Türkiye - 2002
Kürt Kapanı: Şam'dan İmralı'ya Öcalan - 2004
Meraklısı İçin Entrikalar Kitabı - 2017
Meraklısı İçin Casuslar Kitabı - 2018
Meraklısı İçin Darbeler Kitabı - 2020
İyi Günler Bay Başkan - 2022

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