Muş merkezli 14 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Muş merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "kripto askeri mahrem yapı" mensuplarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde ankesörlü telefonlar ile ardışık aramayla maskelenen 'kripto askeri mahrem yapı' mensuplarına yönelik Muş merkezli 14 ilde 3 etapta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden aralarında aktif görev yapan yarbayın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştır. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."
Açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
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