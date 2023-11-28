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Musk'ın İsrail çıkarması sonrası DDM'den açıklama: Propaganda gözler önüne serildi

28.11.2023 18:43 | Son Güncelleme:
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İsrail-Filistin çatışması 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Bu süreçte geçtiğimiz günlerde X'in (Twitter) ve uydu internet sistemi Starlink'in sahibi Elon Musk İsrail'i ziyaret etmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu ziyaretle ilgili bir açıklama yaparak, "Yayımlanan görüntüler, İsrail'in propagandasını bir kez daha gözler önüne sermiştir." ifadelerini kullandı.

Musk'ın İsrail çıkarması sonrası DDM'den açıklama: Propaganda gözler önüne serildi

Yaptığı her hareketle gündem olan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde İsrail'i ziyaret ederek Netanyahu ile bir araya gelmişti. Bir takım anlaşmaların imzalandığı görüşmede dünyada çok konuşulmuştu. Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi o görüşmenin görüntüleriyle ilgili bir açıklama yayımladı.

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DDM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi #ElonMusk'ın İsrail ziyareti sırasında yayımlanan görüntüler, İsrail'in propagandasını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Elon Musk'ın ziyareti sırasında, "Hamas'ın #Kibbutz 'a saldırısının sembollerinden biri olan beşik" ifadeleriyle servis edilen görüntülerde de, manipülasyon tespit edilmiştir.

➡️Musk'a gösterilen beşiğin içinde çok sayıda boş mermi kovanı görülmektedir. Öte yandan 12 Kasım'da Eski New Jersey Valisi Chris Christie'nin ziyareti sırasında kaydedilen görüntülerde, bu ayrıntı yoktur.

➡️Beşiğin, “içindeki çocukla #Hamas saldırısının ortasında kaldığı" iddia edilmektedir. Görüntüler incelendiğinde, "saldırıdan kalma boş mermi kovanları" ile dolmuş beşikte herhangi bir hasar görülmemektedir.

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➡️Ayrıca mermi kovanları Merkava tanklarında ikincil silah (makineli tüfek) olarak kullanılan MG3'ün 7.62x51 mühimmatıdır. Beşikte, makineli tüfek için kullanılan mühimmat kemeri (zinciri) parçaları açıkça görülmektedir.

????Kibbutz'ta bir eve sığınan ve Hamas tarafından bir süre rehin tutulan İsrailli Yasmin Porat, İsrail'in resmi yayın organı KAN Radyosu'nda yaptığı açıklamada, bölgeye gelen #İsrail güvenlik güçlerinin evlere tank ve silahlarla doğrudan saldırdığını açıklamıştır. Porat, Kibbutz'da sığındıkları evlerin, İsrail tankları tarafından iki kez hedef alındığını belirtmiştir.

➡️İsrail’in Kibbutz’tan servis ettiği görüntülerde evlerdeki yıkımın boyutu, hasarın piyade tüfekleriyle verilecek ölçüde olmadığını göstermektedir.

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➡️İsrail’in Kibbutz’tan servis ettiği görüntülerde evlerdeki yıkımın boyutu, hasarın piyade tüfekleriyle verilecek ölçüde olmadığını göstermektedir. Görüntüler Porat'ın, "İsrail tankları Kibbutz'taki evleri tankla vurdu" açıklamasını doğrular niteliktedir.

????Porat, Kibbutz'ta öldürülen insanların, İsrail güvenlik güçlerinin saldırısı sırasında çapraz ateşte öldüğünü söylemiştir.


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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk İletişim Başkanlığı
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