Musk "küçük bir değişiklik" diyerek duyurdu! X'te o içerikler artık para kazandırmayacak

Elon Musk, X'in para kazanma özelliğinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Ünlü milyarder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, alınan kararı "küçük bir değişiklik" diyerek duyurdu.

Musk'ın paylaşımına göre X'te 'Topluluk Notları' tarafından düzeltilen gönderiler, artık gelir paylaşımı için uygun olmayacak. Yani bu içerikler para kazandırmayacak.

Ünlü milyarder buradaki fikrin, sansasyondan ziyade doğruluk için teşviki en üst düzeye çıkarmak olduğunu söyledi.

Ancak hal böyle olunca bazı kullanıcıların, bazı içerik üreticilerin yaptıkları paylaşımlarda bilerek düzeltme yapabilme ve böylece para kazanmasını bir nevi 'baltalama' ihtimali doğuyor.

Elon Musk ise söz konusu paylaşımının hemen arkasından bu konuya da değindi ve Topluluk Notları'nı silah olarak kullanmaya yönelik her türlü girişimin tüm kod ve veriler açık kaynaklı olduğundan hemen fark edileceğini savundu.

Worth “noting” that any attempts to weaponize @CommunityNotes to demonetize people will be immediately obvious, because all code and data is open source