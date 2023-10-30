HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Musk "küçük bir değişiklik" diyerek duyurdu! X'te o içerikler artık para kazandırmayacak

Musk "küçük bir değişiklik" diyerek duyurdu! X'te o içerikler artık para kazandırmayacak

30.10.2023 10:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

X'in sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunun para kazanma özelliğinde, kendisi her ne kadar küçük bir değişiklik diyerek duyursa da, büyük bir değişiklik yaptı. Buna göre, Musk'ın bahsettiği türden içerikler artık gelir paylaşımı için uygun olmayacak.

Musk "küçük bir değişiklik" diyerek duyurdu! X'te o içerikler artık para kazandırmayacak

Elon Musk, X'in para kazanma özelliğinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Ünlü milyarder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, alınan kararı "küçük bir değişiklik" diyerek duyurdu.

ARTIK GELİR PAYLAŞIMINA UYGUN DEĞİLLER

Musk'ın paylaşımına göre X'te 'Topluluk Notları' tarafından düzeltilen gönderiler, artık gelir paylaşımı için uygun olmayacak. Yani bu içerikler para kazandırmayacak.

Ünlü milyarder buradaki fikrin, sansasyondan ziyade doğruluk için teşviki en üst düzeye çıkarmak olduğunu söyledi.

2023-10-18T011601Z_880121852_RC2P92AXBXT8_RTRMADP_3_TWITTER-FEATURES-SUBSCRIPTION

'BALTALAMA' İHTİMALİ

Ancak hal böyle olunca bazı kullanıcıların, bazı içerik üreticilerin yaptıkları paylaşımlarda bilerek düzeltme yapabilme ve böylece para kazanmasını bir nevi 'baltalama' ihtimali doğuyor.

Elon Musk ise söz konusu paylaşımının hemen arkasından bu konuya da değindi ve Topluluk Notları'nı silah olarak kullanmaya yönelik her türlü girişimin tüm kod ve veriler açık kaynaklı olduğundan hemen fark edileceğini savundu.

twitter-tweet">

Worth “noting” that any attempts to weaponize @CommunityNotes to demonetize people will be immediately obvious, because all code and data is open source

— Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2023


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hedefimiz özgürlükçü bir anayasaya kavuşmakHedefimiz özgürlükçü bir anayasaya kavuşmak
Eşi ve çocuğu içerdeyken evi ateşe verdi, 'Neden söndürüyorsunuz' diyerek itfaiyeye kurşun yağdırdıEşi ve çocuğu içerdeyken evi ateşe verdi, 'Neden söndürüyorsunuz' diyerek itfaiyeye kurşun yağdırdı
100. yıl gösterilerine damga vurmuştu! SOLOTÜRK'teki görevini tamamladı100. yıl gösterilerine damga vurmuştu! SOLOTÜRK'teki görevini tamamladı
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Twitter

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.