Muş'ta terör operasyonu

Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyet ve eylemlerinin tespitine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Varto ilçesi Kaynarca köyü kırsalında terör örgütü PKK/KCK mensuplarına ait sığınak bilgisi alınması üzerine 9 Ekim'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arazide arama-tarama faaliyeti yapılmıştır. Terör örgüt mensupları tarafından daha önceden kullanıldığı tespit edilen sığınak içerisinde, piknik tüpü, konserve, pil ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen sığınak ve ele geçirilen malzemeler imha edildi."

Açıklamada, halkın huzuru ve devletin selameti için terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

