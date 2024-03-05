HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mustafa Destici'nin kaza yapan aracını taşıyan çekici yandı

Mustafa Destici'nin kaza yapan aracını taşıyan çekici yandı

05.03.2024 11:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBP lideri Mustafa Destici'nin dün trafik kazası geçirdiği aracını taşıyan çekici Amasya'da yandı. Çekicinin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede etrafı sardı. Araç kullanılmaz hale geldi.

Mustafa Destici'nin kaza yapan aracını taşıyan çekici yandı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin dün Tokat’ta kaza yapan makam aracı, bu sefer de Amasya’da kazaya karıştı.

gfjfj

Destici ile araçta bulunan 3 kişi yaralandığı kazanın ardından kamyonete yüklenip İstanbul’a doğru yola çıkan araç bu sefer de Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyü civarında yeni bir kazaya karıştı.

hgfhfh

Aracı taşıyan Abdul Samet Cımbız yönetimindeki çekicinin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede etrafı sardı. Yangına Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

3666492_3e74886657dfb4dd96a5987c6d0ddc16

Sürücü yangını yaralanmadan atlattı. Yanan çekici ve üstündeki araç, inceleme yapılmak üzere parka çekildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

BBP lideri Destici'nin de içinde bulunduğu araç kaza geçirdi! 4 yaralı BBP lideri Destici'nin de içinde bulunduğu araç kaza geçirdi! 4 yaralı

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Şimşek'e "İtibarlısın, iyi ekonomistsin" diye seslendi! İmamoğlu: Yapmayın Sayın Şimşek, itibarınızı ezdirmeyinBakan Şimşek'e "İtibarlısın, iyi ekonomistsin" diye seslendi! İmamoğlu: Yapmayın Sayın Şimşek, itibarınızı ezdirmeyin
İflas eden esnaf sinirden deliye döndü! 'Vah vah' diyorlar sonra 10 lira teklif ediyorlar, tüm malımı dağıtacağımİflas eden esnaf sinirden deliye döndü! 'Vah vah' diyorlar sonra 10 lira teklif ediyorlar, tüm malımı dağıtacağım
Araç sahipleri dikkat! AYM'den yeni karar: O düzenleme iptal edildiAraç sahipleri dikkat! AYM'den yeni karar: O düzenleme iptal edildi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mustafa Destici BBP Büyük Birlik Partisi
En Çok Okunan Haberler
Dün hesaplara yattı, çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi!

Dün hesaplara yattı, çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi!

Böylesi görülmedi... Aylık 300 bin lira maaş ile çalışan bulamıyor

Böylesi görülmedi... Aylık 300 bin lira maaş ile çalışan bulamıyor

Kredi kartı limitlerine düzenleme sinyali!

Kredi kartı limitlerine düzenleme sinyali!

Sabah programlarına çıkıyordu! Tehdit ve taciz skandalı: MOSSAD adına çalışıyormuş

Sabah programlarına çıkıyordu! Tehdit ve taciz skandalı: MOSSAD adına çalışıyormuş

Karşıdan karşıya geçiyorlardı... 5 ölü!

Karşıdan karşıya geçiyorlardı... 5 ölü!

Polis memuru Orhan Mutlu şehit oldu

Polis memuru Orhan Mutlu şehit oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.