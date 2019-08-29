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Mustafa Sandal Harbiye Açıkhava'da sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 23:16 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal Harbiye Açıkhava'da sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Mustafa Sandal, Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında hayranlarıyla buluştu.

Poll Production organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konser, "Aya benzer" parçasıyla başladı.

Konsere "İndir", "Demo", "Suç bende" ve "İsyankar" gibi şarkılarla devam eden Mustafa Sandal, "Ben sizin için buradayım. Dinlemek istediğiniz bütün şarkıları dinlemeden yollamayacağım sizi buradan." diye konuştu.

Konserin ikinci yarısında sürpriz olarak sahneye gelen Gülben Ergen de şarkıcıya bir süre eşlik etti.

Türk Hava Yolları Harbiye Açıkhava Konserleri, yarın Murat Dalkılıç konseriyle sona erecek.

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