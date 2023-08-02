Mustafa Sarıgül, canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na böyle seslendi! "Gel bakalım aslan parçası"

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, HaberGlobal ekranlarında Çağlar Cilara'nın programına konuk oldu. Sarıgül'ün sözleri siyaset gündemine bomba gibi düştü. İşte haberin detayları ve Sarıgül'ün o açıklamaları...
CHP'de, seçimler sonrası başlayan değişim çağrıları gündemdeki sıcaklığını korurken Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Sözlerine, "Bugün değişim isteyen güzel kardeşlerim, aslan parçaları, yiğitler... Siz zaten o işin başındaydınız. Benim gibi bir tek Erzincan'a mahkum olmadınız. Genel Başkanımız sizin önünüzü açtı. Siz zaten o çalışmaları yaptınız. Orada bir kayıp varsa, o kaybın baş sorumlusu sizsiniz" diyerek başlayan Sarıgül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaparak şu ifadeleri kullandı:
"CHP'nin güçlü olduğu İstanbul'da siyaset yapmakla siyaset olmuyor. Gel bakalım aslan parçası, Erzincan'a gel de bir selam ver bakalım."