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Mustafa Sarıgül'den Bakan Kurum'a 'sosyal konut' ricası! 'Evlerin fiyatlarını aşağı çekin'

16.09.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TOKİ'nin sosyal konut projesi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ricada bulundu. Sarıgül, sosyal konut projesinde ev fiyatlarının aşağıya çekilmesini istedi. İşte Sarıgül'ün o açıklamaları...

Mustafa Sarıgül'den Bakan Kurum'a 'sosyal konut' ricası! 'Evlerin fiyatlarını aşağı çekin'

Gaziantep’te partisinin il binasının açılışına katılan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Gaziantep’te olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.

“GÜRSEL TEKİN BİR ŞEY DEMİŞSE ALTI BOŞ DEĞİLDİR”

TDP Başkanı Mustafa Sarıgül, Gürsel Tekin’in uzun yıllardır milletvekilliği yaptığını ve söylediği hiçbir şeyin altının boş olmadığını söyleyerek, "Başka partilerin iç işine karışmayı arzu etmem ama Gürsel Tekin uzun yılardan beri milletvekili olmayı o koltukta kalmayı başaran birisidir. Aktif siyaset içerisinde olan birisidir. Gürsel Tekin bir şey söylüyorsa altı boş değildir" dedi.

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“YUNANİSTAN, AMERİKA’NIN EYALETİ OLMAYI BIRAK”

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Sarıgül, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e sert uyarılarda bulundu. Sarıgül, “Buradan Miçotakis’e şunu söylemek istiyorum. Bir gece ya da bir gündüz ansızın Miçotakis gelmemizi arzulamıyorsa adaları işgal etmeyecek. Adaları silahlandırmayacak. Burnumuzun dibine gelip de füzelerini koymayacak. Çizmeyi aşmayacak, bardağı taşırmayacak. Yunanistan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sabrını zorlamayacak. Miçotakis Amerika sana uzak Amerika’nın eyaleti olmayı bırak” şeklinde konuştu.

BAKAN KURUM’A SOSYAL KONUT RİCASI

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yaptığı çalışmalardan dolayı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a övgülerde bulunurken, son açıklanan sosyal konut projesinde konut fiyatlarının aşağıya çekilmesini istedi.

İHA

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Mustafa Sarıgül
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