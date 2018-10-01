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Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere 'aday' çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2018 15:14 | Son Güncelleme

Önümüzdeki yerel secimlerde yeniden Şişli Belediye Baskanlığı'na dönmeye hazırlanan CHP'li Mustafa Sarıgül, ilk seçim ofisini binlerce kişinin katıldığı kalabalık bir törenle açtı.

Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere 'aday' çağrısı

Açılışta toplanan kalabalığa hitap eden Sarıgül, siyasi partilere cağrıda bulunarak, belediye baskanı adaylarının seçimden 5 ay önce açıklanmasını istedi. Mustafa Sarıgül, yerel seçimlerde Şişli'ye rekor bir oyla geri döneceğini belirterek, partisinin Büyükşehir adayı için de kapı kapı dolaşarak oy isteyecegini söyledi.

Şişli eski belediye baskanı Mustafa Sarıgül önümüzdeki yerel seçimler için çalışmalarını yürüteceği merkezlerden ilkini ilçenin 19 Mayıs Mahallesi'nde açtı.

Binlerce yurttaşın katılımıyla gerçekleşen açılışta konuşan Sarıgül, adayların seçime 45 gün kala açıklanmasını eleştirerek, "Böyle olunca yeterli calısma süresi kalmıyor, kazanacaģımız birçok yeri kaybediyoruz" dedi.

Sarıgül, konuşmasında şunları söyledi:

"Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Son seçimde az farkla kaybettiğimiz bölgleri mutlaka kazanmamız lazım. Bu kentlerin başında İstanbul geliyor. Yalnızca Şişli için değil, İstanbul'u kazanmak için de calışacaģız. Buradan ilan ediyorum. Partimin İstanbul adayı ile elele vererek kapı kapı dolaşacağim. Ancak bir konuya dikkati çekmek istiyorum.Seçimlere 45 gün kala açıklanan adayların çalışmak için yeterli süreleri kalmıyor. Projelerini halka yeterince anlatamıyorlar. Sırf bu nedenden dolayı kaybettiğimiz çok sayıda il ve ilçe var. Buradan çağrıda bulunuyorum: Belediye başkanı adayları, seçimden en az beş ay önce açıklanmalıdır. Aksi halde başarılı olamayız. Biz bu nedenle 48 aydır hazırlık yapıyoruz, proje hazırlıyoruz. Bu nedenle yollara düştük. Bizi yollara düşüren, Şişli halkının daha önce yaptığımız hizmetlere duyduğu özlemdir. Çünkü Şişli hizmeti özledi, heyecanı özledi, coşkuyu özledi. Şişli Türkiye ye örnek olmayı özledi. Kadınlarımız, esnafımız, gençlerimiz yerel yonetimde söz sahibi olmayı, birlikte karar almayı özledi. Buradan hepinize müjdeliyorum, özlem bitiyor. Çalısma arkadaşlarıma ve seçimden sonra birlikte görev yapacağımız arkadaşlarıma da sesleniyorum: Özlem bitiyor. Hergün daha da çoğalarak bir sel gibi coşacağız. Şişli yeniden coşkulu, heyecanlı, enerji dolu günlerine kavuşacak. Türkiye'de ses getirecek birçok yeni projemiz var. Büyük bir ekiple aylardır çalışıyoruz. Bunları önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız. Herkesin içi rahat olsun. Şişli'de herkesin yüzü yeniden gülecek. Bu kenti yine birlikte yöneteceğiz. Esnafımızın yüzünü güldürecek, kadınlarımıza destek olacak, gençlerimize istihdam saglayacak projelerle dönüyoruz. Şişli de yaşamak herkes için yine ayrıcalık olacak."


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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sarıgül CHP yerel seçim

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