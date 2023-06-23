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Mustafa Sarıgül duyurdu! 'TDP ile CHP bugün itibarıyla bütünleşmiştir'

23.06.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milletvekili seçimlerinde CHP'den listelerinden milletvekili adayı gösterilen ve Erzincan'dan milletvekili olarak TBMM'ye giren TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bugün itibari ile aldığımız kararla TDP, CHP ile bütünleşmiştir" dedi.

Mustafa Sarıgül duyurdu! 'TDP ile CHP bugün itibarıyla bütünleşmiştir'

CHP listelerinden aday olan ve TBMM'ye milletvekili olarak giren TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP ile bütünleşme kararı aldıklarını duyurmuştu. Sarıgül yaptığı yeni açıklamada "Bugün Türkiye Değişim Partimiz olağanüstü kongresini yapmış CHP ile birleşmesinin yararlı olacağına karar vermiştir. Bugün itibari ile aldığımız kararla TDP, CHP ile bütünleşmiştir" dedi.

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BİRLEŞME KARARI ALMIŞTI

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi, Kılıçdaroğlu’nun yanında olmaya ve dik durmaya devam edecektir. Türkiye Değişim Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin birleşme hazırlıkları bugün itibarıyla başlamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Sarıgül duyurdu! TDP'den CHP 'ye katılma kararı Mustafa Sarıgül duyurdu! TDP'den CHP 'ye katılma kararı


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Mustafa Sarıgül CHP TDP

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