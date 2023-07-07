Mustafa Sarıgül gelen zamlar sonrası paylaştı! Sosyal medyada gündem oldu

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birçok ürüne zam geldi. Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi. KDV oranları artırıldı, tüketici kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BMSV) yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi. Şans oyunlarında vergi spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10, at yarışlarında yüzde 14 ve diğer şans oyunlarında yüzde 20 olarak uygulanacak.

SARIGÜL'ÜN VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Gelen zamlar herkes tarafından konuşulurken CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

İşte Sarıgül'ün paylaştığı o video:

"Sevgili dostlarım,

Bu güneşli havada bu şemsiyeyi niye açtım biliyor musunuz? Gece 04.00'ten bu yana sürekli zam yağmurları geliyor. Zam yağmurlarından korunmak için açtım. Her şey bir yana, bu gençlerin telefonlarından ne istediniz?"