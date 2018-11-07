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Mustafa Tuna Ankara'da aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2018 14:20 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, katıldığı bir televizyon programında konuştu. 'Aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt veren Tuna, "Partimiz karar verir, aday olunmaz, aday gösterilir" dedi

Mustafa Tuna Ankara'da aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde ‘Aday olacak mısınız?’ sorusuna, “Partimiz karar verir, aday olunmaz, aday gösterilir” yanıtını verdi.

A Haber’de katıldığı programda 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere ilişkin ‘Aday olacak mısınız?’ sorusuna yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “Siz herhalde bu soruyu yanlış yere soruyorsunuz. Aday tespitini ben yapmıyorum” dedi.

AK Partili Tuna, “Sayın genel başkanımız ve yetkili kurulların en doğru adayı seçeceklerine benim şüphem yok. Aday olunmaz, aday gösterilir. Ben aday oluyorum demenin de bir faydası yok. Bütün partilerde olduğu gibi seçim çevrelerinde seçimi kazanacaklarına inanılan kişiler aday gösterilir. Bizim partimizin kurulları da en güzel kararı verecektir” ifadelerini kullandı.

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Ankara mustafa tuna yerel seçim aday

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BAZEN EN BÜYÜK MSÜLÜMAN CİNİM DİYORKİ;;;BU MUSTAFA TUNA BEYDE BİRŞEYLER VAR,ANCAK ÖNÜNÜ HEMEN BİR KESEN VAR DİYOR'''PARTİ PIRTIYA BAKMAM KEÇKE KENDİNİ BUDA DİĞERLERİ GİBİ OYUNCAK ETTİRMESE BİRİNE DİYORUM DEVAMLI....BEYLER İNSANLARIN KENDİLERİ CÜCEDİR ANCAK DUVARDAKİ GÖLGELERİ ÇOK BÜYÜK GÖRÜNEBİLİR,ŞU AN TÜRKİYE BÖYLE BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR DİKKAT.....ARKASINDAKİ IŞIK GİDİNCE HERŞEY ORTAYA ÇIKAR ANINDA.
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