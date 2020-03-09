Mustafa Yeneroğlu kimdir, nerelidir? Mustafa Yeneroğlu DEVA Partisi kurucuları arasında mı?

Ali Babacan’ın kuracağı ve adının DEVA olduğu iddia edilen partide hangi isimlerin olacağı merak ediliyor. DEVA partisinin kurucu kadrosunda yer alması beklenen pek çok isimden biri de Ak Parti’den istifası ile dikkat çeken Mustafa Yeneroğlu. Peki Mustafa Yeneroğlu kimdir, nerelidir? Kariyerinde hangi görevlerde bulunmuştur. İşte Mustafa Yeneroğlu ile ilgili merak edilenler...

MUSTAFA YENEROĞLU KİMDİR, NERELİDİR?

Mustafa Yeneroğlu, 1975 yılında Bayburt’ta doğdu. 1976’da ailesiyle birlikte Almanya’nın Köln şehrine yerleşti. Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden denkliğini aldı.

1987 yılından bu yana, yurt dışındaki sivil toplum çalışmalarına aktif olarak katıldı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Üyeliği ile Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Derneği Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Perspektif ve Sabah Ülkesi dergilerini yönetti. IGMG (İslam Toplumu Milli Görüş) Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde AKP İstanbul Milletvekili olarak seçildi. 2015-2017 yılları arasında Göç Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Ayrıca 26. Yasama Dönemi 1. ve 2. Yasama Yıllarında TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini ifa etti. Aralık 2017 itibarıyla TBMM Anayasa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu üyesidir.