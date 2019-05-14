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Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa iddialarına yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2019 09:52 | Son Güncelleme

Mustafa Yeneroğlu, Hande Fırat'ın yazısında kendisinin AK Parti'deki görevlerinden istifa ettiğine ilişkin iddialara sosyal medyadan yanıt verdi.

Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa iddialarına yanıt

Yeneroğlu'nun açıklamaları şöyle:

İstifa ettiğim haberi doğru değil. Hande hanım maalesef off the record bir görüşmeyi teyit bile ettirmeden, hatalı bir biçimde düşük cümlelerle vermiş. Ben kendilerine, kamuoyu üzerinden bir mesaja gerek olmadığını, Sn Cumhurbaşkanımızın şahsımla ilgili bir güvensizliği durumunda bana doğrudan iletebileceğini ve istifamı istemesi durumunda istifamı verebileceğimi, kendisine şimdiye kadar hiçbir zaman saygıda kusur etmediğim gibi bundan sonra da etmeyeceğimi belirttim. Bunun ötesinde tüm spekülasyonlar gerçek dışı. Ben Ak Partiliyim.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Ak Partinin programı ve özgürlükçü ve müreffeh Türkiye vizyonu doğrultusunda siyaset yapmaya devam edeceğim. Bunu beni siyasete davet eden başta Sn Cumhurbaşkanımıza ve beni destekleyen seçmenimize borçluyum.


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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Yeneroğlu Hande Fırat ak parti

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