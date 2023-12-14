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Müstehcen içerikli videolar paylaşıp canlı yayın yapıyorlardı! Hepsi yakalandı

14.12.2023 10:39 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da TikTok ve X'de müstehcen içerikli videolar paylaşıp canlı yayın yapan ve pornografik diyalog içeren konuşmalar yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 5'i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.

Müstehcen içerikli videolar paylaşıp canlı yayın yapıyorlardı! Hepsi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri TikTok ve X isimli sosyal medya platformları üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan, başka hesaplar üzerinden pornografik içerikli videolar paylaştığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Yapılan incelemede, canlı yayın sırasında müstehcen konuşmalar gerçekleştirdikleri de öğrenilen şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından adreslerine baskın yapıldı.

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SERBEST BIRAKILDILAR

Şüpheliler K.B, E.B, K.D, Y.Ş, K.Y ve N.G isimli şüpheliler, yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Haklarında, TCK 226 (Müstehcenlik) suçundan işlem yapılan şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi. 2'si ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İstanbul
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