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Müşterek Görev Merkezi, Jandarma Komando Taburu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 16:16 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Müşterek Görev Merkezi olarak hizmet veren alan, Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na dönüştürüldü.

Müşterek Görev Merkezi, Jandarma Komando Taburu oldu

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Müşterek Görev Merkezi olarak hizmet veren alan, Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na dönüştürüldü.
İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesi'ne 2 nolu çadır kent olarak kurulan alan, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlamasıyla birlikte 22 Şubat 2018 tarihinde İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne dönüştürüldü. Türkiye'nin farklı kentlerinden polis ve jandarma özel harekâtçılar ile korucuları ağırladı. Afrin operasyonuyla meskûn mahal operasyonuna katılarak görevlerini başarıyla tamamlayan JÖH ve PÖH'ler asıl görev yerlerine döndü.
Nurdağı ilçesinde konuşlu yaklaşık 400 askerin bulunduğu Jandarma Komando Tabur Komutanlığı, bu alana taşındı. Binbaşı Vahit Sağdıç ve emrindeki yaklaşık 400 kişilik komando birliğinin yerleştirilmesiyle birlikte, Amanos dağları ve çevresinde gözetleme, denetleme ve olası olaylara müdahalenin daha etkin bir şekilde yapılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Müşterek Görev Merkezi, Jandarma Komando Taburu olduMüşterek Görev Merkezi, Jandarma Komando Taburu olduMüşterek Görev Merkezi, Jandarma Komando Taburu olduMüşterek Görev Merkezi, Jandarma Komando Taburu oldu

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