Mutant koronaya ilişkin çok önemli bulgu!

Financial Times'ta yer alan habere göre, İngiltere Halk Sağlığı'nın kıdemli tıbbi danışmanı Susan Hopkins, "Şu anki veriler, yeni mutasyonun daha ciddi hastalığa veya ölüm oranının artmasına neden olmadığını gösteriyor, ancak bunu daha iyi anlamak için araştırmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Çalışmada kapsamında mutant virüsle enfekte olmuş bin 769 kişi, mutasyona uğramayan tiple enfekte olan yaş, cinsiyet, ikamet alanı ve test süresi açısından eşit verilere sahip aynı sayıda Covid-19 hastasıyla karşılaştırıldı. Sonuçlarda, her iki koronavirüs türüyle de enfekte olan hastaların hastaneye yatış ve yoğun bakıma alınma oranlarında anlamlı bir fark görülmedi.

MUTANT VİRÜS DAHA BULAŞICI

Öte yandan araştırmacılar, B117'nin daha bulaşıcı olduğunu doğruladı. Ulusal temas izleme sistemi olan NHS Test and Trace'den alınan verilerin ayrı bir analizinde, koronavirüsün yeni varyantla teması olan kişilerin yüzde 15'ine bulaştığı belirtildi. Mutasyona uğramayan koronavirüsün ise insanlara bulaşma oranı yüzde 10 olarak hesaplandı.