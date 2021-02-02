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  4. Mutant virüs için test başladı! Türkiye'deki hastanelere yeni test kiti gönderildi

Mutant virüs için test başladı! Türkiye'deki hastanelere yeni test kiti gönderildi

02.02.2021 07:55 | Son Güncelleme:
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Mutant virüs için test başladı! Türkiye'deki hastanelere yeni test kiti gönderildi

Sağlık Bakanlığı, İngiltere'de ortaya çıkan ve hızla yayılan mutant virüsün tespit edilmesi için hastanelere yeni bir test kiti gönderdi. Bundan böyle koronavirüs testi pozitif çıkanlara, mutan virüs için ikinci bir test yapılacak.

İngiltere'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı alarma geçiren mutant virüs, Türkiye'de etkili olmaya başladı. Kötü haber ise geçtiğimiz hafta geldi. Türkiye'de 17 ilde 128 hastada mutant virüs tespit edildi.

ÇİFT KATLI MASKE UYARISI

Uzmanlar, virüse karşı daha dikkatli olmak gerektiğinin altını çizerken; çift katlı maske takılmasının daha etkili olabileceğini belirtiyor.

Mutant virüs Bilim Kurulu'nun da en önemli gündem maddeleri arasında yer alırken, Bakanlık da harekete geçti.

POZİTİFLERE MUTANT İÇİN İKİNCİ TEST

Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında Meltem Özgenç imzasıyla yayımlanan habere göre, Türkiye'de bunun böyle koronavirüs testi pozitif çıkanlara mutant virüsü tespit eden yeni bir kit ile ikinci kez test yapılacak.

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