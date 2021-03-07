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Mutasyon: Bilim Kurulu üyesi Prof. Tezer, Türkiye'ye özgü koronavirüs varyantlarının çıktığını açıkladı

07.03.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Mutasyon: Bilim Kurulu üyesi Prof. Tezer, Türkiye'ye özgü koronavirüs varyantlarının çıktığını açıkladı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasan Tezer Türkiye'ye özgü koronavirüs varyantlarının tespit edildiğini ve bunların etkisinin "yakın zamanda" araştırılıp açıklanacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasan Tezer Türkiye'ye özgü koronavirüs varyantlarının tespit edildiğini söyledi.

Prof. Tezer "Ülkemize has mutasyonların olduğunu da biliyoruz; ama ülkemizdeki varyantlarının nasıl etki edeceğini bilmiyoruz" dedi.

DHA'ya konuşan Tezer, yapılan çalışmalar sonucu bu mutasyonların özelliklerinin "yakın zamanda" tespit edilip açıklanacağını da ekledi.

Yeni varyantların ortaya çıkması beklenmedik bir durum değil. Tüm virüsler yayılabilmek ve çoğalabilmek için kendilerini kopyalarken mutasyon geçiriyor.

Bu değişikliklerin çoğu büyük farklılıklar içermiyor. Hatta bazıları virüsün hayatta kalmasını zorlaştırıyor. Ama bazı mutasyonlar virüsü daha bulaşıcı ve tehlikeli hale getirebiliyor.

İngiltere'de ortaya çıkan varyant virüsün daha hızlı yayılmasına yol açarken Güney Afrika'daki varyant ise bazı aşıların etkinliğini bir miktar azaltıyor.

Prof. Tezer

Şubat'ın ikinci yarısı uyarısı

Prof. Tezer, Türkiye'de mutasyonlu virüsün artışının durdurulamaması durumunda daha farklı mutasyonların da gerçekleşebileceği uyarısında bulunuyor:

"Bu virüs her ay 1-2 kez mutasyona uğruyor. O yüzden koruyucu önlemlerin şu dönemde özellikle daha sıkı uygulanması gerekiyor ki önümüzü görebilirim. Virüs her çoğaldığında değişik mutasyonlar meydana gelebiliyor. Her ülkenin farklı mutasyonu, genetik haritası olabilir.

"Şu an tam etkilenmiş durumda değiliz; ama etkilenmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Veriler şubatın ortasından sonra bunun olabileceğini gösteriyor. Bu yüzden de bu dönemde alınacak önlemler bunun önünü kesmede önemli olacak."

Tezer Nisan sonuna kadar İngiltere'deki mutasyonlu virüsün Avrupa'da baskın tip olmasının beklendiğini söyledi ve Türkiye'de de bugüne kadar 400 civarında mutasyonlu virüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

İngiltere Genetik İzleme Programı Başkanı Prof. Sharon Peacock da BBC'ye yaptığı açıklamada, bu mutasyonun büyük ihtimalle dünyada yayılacağını söylemişti.

Prof. Tezer Avrupa'daki vaka sayılarında yaşanan artışa paralel olarak Türkiye'de de bir artış yaşanabileceği uyarısında bulundu ve "Ülkemizde de mutasyonlu virüsler artıyor ve bunlar çok daha kolay yayılıyor" diye konuştu.

İki gün önce DHA'ya konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Serap Şimşek Yavuz da İngiltere varyantının Türkiye'de baskın olması durumunda önlemlerin artırılabileceğini söylemişti.

İngiltere'de Aralık ayında başlayan ve Ocak'ta zirveye ulaşan koronavirüs vakalarındaki artışın arkasında bu mutasyonun olduğu düşünülüyor.

Ocak ayı başında İngiltere'de hastane kapasitelerinin sınırına gelinmesi nedeniyle okullar kapatılmıştı.

Hükümet yeni vakaları kısıtlamak için yüksek riskli ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca otellerde kalıp otel masrafını da kendilerinin ödemesi gibi bir dizi önlem açıklamıştı.

Uzmanlar aşıların yeni varyantlar karşısında büyük ölçüde etkin olduğunu fakat ihtiyaç duyulması halinde aşıların hızlıca modifiye edileceğini belirtiyor.


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