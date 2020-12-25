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Mutasyon gerilimi: Seninki benimkinden daha tehlikeli!

25.12.2020 16:49 | Son Güncelleme:
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Mutasyon gerilimi: Seninki benimkinden daha tehlikeli!

Dünyada dört bir köşeden mantar gibi çıkan koronavirüsün mutasyon geçiren yeni varyantları için alarm zilleri çalarken, özellikle Britanya ve Güney Afrika'dan yeni varyantların çok hızlı yayıldığı haberleri geldi. Ancak iki ülke arasında hangi varyantın daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğu konusunda tartışma çıktı.

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, çarşamba günü Güney Afrika'dan gelişlere kısıtlama getirildiğini açıklarken, bu ülkedeki varyantın son derece endişe verdiğini, zira Britanya'dakinden daha bulaşıcı olduğunu ve daha da ileri mutasyon geçirmiş gözüktüğünü iddia etti. Bu açıklamaya kızan Güney Afrika Sağlık Bakanı Zwelini Mkhize, kendi cebelleştikleri varyantın Britanya'dakinden daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğu iddiasını reddetti.

'KANIT YOK'

Perşembe günü "Hancock'ın ileri sürdüğü 501.V2 varyantının Britanya'daki varyanttan daha bulaşıcı olduğu iddiasına dair şimdilik kanıt yok" açıklamasını yapan Zwelini Mkhize, "Britanya'daki varyanttan ve diğer herhangi varyanttan daha ağır hastalığa yol açtığına ya da can kayıplarını artırdığına dair de kanıt yok" diye ekledi.

'BU DOĞRU DEĞİL'

Britanyalı mevkidaşının sözlerinin Güney Afrika'daki varyantın Britanya'nın kapanmasına neden olan ikinci dalgada büyük bir etken olduğu algısı yarattığını söyleyen Sağlık Bakanı, "Bu doğru değil" vurgusunu yaptı.

'BRİTANYA'DA BİZDEN BİR AY ÖNCE ÇIKTI'

Güney Afrika'daki varyanta benzer bir mutasyondan geçen Britanya'daki varyantın ilkin ülkenin güneydoğusundaki Kent'te eylül ayında görüldüğüne dair kanıt olduğuna dikkat çeken Mkhize, "Bu, Güney Afrika'daki varyantın gelişmiş gözüktüğü tarihten yaklaşık bir ay öncesine denk geliyor" dedi.

SEYAHAT YASAKLARINA KARŞI ÇIKTI

'Bilim aleminin geniş çapta paylaştığı görüşlere dayanarak konuştuğunu' ifade eden Güney Afrikalı bakan, 'seyahat yasaklarının risklerinin yararlarından daha ağır basabileceğini' savunarak "Britanya ile Güney Afrika arasında seyahati yasaklamak, talihsiz bir karar" görüşünü dile getirdi.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 14 BİNE ÇIKTI

Afrika'da koronavirüs pandemisinin en ağır vurduğu ülke olan Güney Afrika'da bugüne dek yaklaşık 1 milyon vaka ve 26 bin ölüm kayıtlara geçti. Geçen hafta günlük vaka sayısının 8000-10 bin arasında değiştiği ülkede son iki günde yaklaşık 14 biner vaka teyit edildi.

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