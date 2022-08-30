Mutfağınıza sağlık ve lezzet getirecek az yağ ile harikalar yaratmanızı sağlayacak airfryerlar

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Airfryerlar, son zamanların en sevilen mutfak ürünleri arasında yer alıyor. Kullananların öve öve bitiremediği, yemek yapmayı oldukça pratik ve keyifli hale getiren teknoloji harikası bu ürünler, minimum yağ ile maksimum lezzete sahip kızartmalar başta olmak üzere çeşit çeşit yemekler yapmanızı sağlıyor. Üstelik hem sağlığınızı korumanıza hem de zamandan tasarruf etmenize yardımcı oluyor. İçindeki yiyecekleri sıcak hava sirkülasyonu sayesinde hızlıca, kurutmadan pişiren bu ürünlerle sağlık dolu sebze yemeklerinden kızartmalara, hamur işlerinden et ve tavuğa, hamburgerden balığa canınız ne isterse en zahmetsiz şekilde hazırlayabiliyorsunuz.

Yeni bir airfryer kullanıcısıysanız ve hangi yemeği yapacağınıza karar veremiyorsanız size sağlık dolu harika bir tarifimiz var. İşte airfryerda yapması oldukça kolay ve çok sevilen bir tarif:

ÇITIR PATATES TARİFİ

Malzemeler

4 patates

2 çay kaşığı sarımsak tozu

1 tatlı kaşığı kuru maydanoz

½ çay kaşığı kırmızı biber

İsteğe göre tuz

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı nişasta ya da ararot nişastası

3 yemek kaşığı yağ (Daha az yağ ile ya da hiç yağ kullanmadan da pişirebilirsiniz)

Yapılışı

Patatesler yıkandıktan sonra küpü küp doğranır. Bir kasede baharatlar ve diğer malzemelerle harmanlanır. Ardından airfyerın pişirme kabına eklenir. 375 derecede 10 dakika, 400 derecede 5 dakika pişmesini bekledikten sonra afiyetle yiyeceğiniz çıtır çıtır patatesler hazır!

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