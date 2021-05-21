Mutfağınızdaki bu 5 malzeme kararan koltuk altınıza ilaç gibi gelecek! Öz güvenli bir yaz mevsimi için hemen göz atın

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte kolsuz giysiler dolabımızda kendisine yer açmaya başlıyor. Hal böyle olunca estetik kaygılar da baş gösteriyor. Koltuk altındaki kararmayı ortadan kaldırmak için pahalı kozmetik ürünlerini kullanmak istemiyorsanız mutfağınızda bulunan ürünlerden faydalanabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız bu rehber ile koltuk altı kararmasını doğal içerikler kullanarak ortadan kaldırabilirsiniz.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi antiseptik özelliği sayesinde koltuk altındaki bakterileri yok etmede fazlasıyla etkili bir ürün. Pamuğa birkaç damla elma sirkesi damlatıp koltuk altınıza uygulayın. Bu şekilde 10-15 dakika bekletip durulayın. Bu uygulama sayesinde koltuk altındaki bakterileri yok ederek hem kötü kokunun önüne geçebilir hem de kararmayı sağlıklı bir yöntem ile ortadan kaldırabilirsiniz.

LİMON

Vitamin ve mineral yönünden oldukça zengin olan limon, aynı zamanda güçlü bir antibakteriyel. Limonun içeriğindeki vitaminlerden yararlanarak koltuk altındaki kararmayı engelleyebilir ve daha pürüzsüz bir görünüm elde edebilirsiniz. Bunun için her gün düzenli olarak koltuk altına limon sürün ve 20 dakika bekletip durulayın.