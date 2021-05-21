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  4. Mutfağınızdaki bu 5 malzeme kararan koltuk altınıza ilaç gibi gelecek! Öz güvenli bir yaz mevsimi için hemen göz atın

Mutfağınızdaki bu 5 malzeme kararan koltuk altınıza ilaç gibi gelecek! Öz güvenli bir yaz mevsimi için hemen göz atın

Fatih icerikmatik Fatih icerikmatik
21.05.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok kişinin yakındığı koltuk altındaki kararma, yaz aylarıyla birlikte daha büyük bir sorun haline geliyor. Sizin de koltuk altınızın koyu renkli bir bölge olarak görünmemesi için çareler aradığınıza eminiz. Evinizde bulunan doğal içeriklerden yararlanarak daha aydınlık görünen bir koltuk altı bölgesine kolayca sahip olabilirsiniz. Hazırsanız kararan koltuk altına çözüm operasyonunu başlatıyoruz.

Mutfağınızdaki bu 5 malzeme kararan koltuk altınıza ilaç gibi gelecek! Öz güvenli bir yaz mevsimi için hemen göz atın

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte kolsuz giysiler dolabımızda kendisine yer açmaya başlıyor. Hal böyle olunca estetik kaygılar da baş gösteriyor. Koltuk altındaki kararmayı ortadan kaldırmak için pahalı kozmetik ürünlerini kullanmak istemiyorsanız mutfağınızda bulunan ürünlerden faydalanabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız bu rehber ile koltuk altı kararmasını doğal içerikler kullanarak ortadan kaldırabilirsiniz.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi antiseptik özelliği sayesinde koltuk altındaki bakterileri yok etmede fazlasıyla etkili bir ürün. Pamuğa birkaç damla elma sirkesi damlatıp koltuk altınıza uygulayın. Bu şekilde 10-15 dakika bekletip durulayın. Bu uygulama sayesinde koltuk altındaki bakterileri yok ederek hem kötü kokunun önüne geçebilir hem de kararmayı sağlıklı bir yöntem ile ortadan kaldırabilirsiniz.

LİMON

Vitamin ve mineral yönünden oldukça zengin olan limon, aynı zamanda güçlü bir antibakteriyel. Limonun içeriğindeki vitaminlerden yararlanarak koltuk altındaki kararmayı engelleyebilir ve daha pürüzsüz bir görünüm elde edebilirsiniz. Bunun için her gün düzenli olarak koltuk altına limon sürün ve 20 dakika bekletip durulayın.

KARBONAT

Karbonat ile koltuk altındaki gözenekleri derinlemesine temizleyebilir, bakterilerden kurtularak daha aydınlık bir görünüm elde edebilirsiniz. Bunun için göz kararı miktarda karbonat ve suyu macun kıvamı elde edene kadar karıştırın. Koltuk altına sürüp bir süre beklettikten sonra durulayın. Bu işlemi düzenli olarak yaptığınızda faydasını görebilirsiniz.

SÜT

Süt, vitamin ve yağ asitleri bakımından oldukça zengin bir içecek. Cilde doğal bir aydınlık ve ışıltı veren sütü, koltuk altındaki kararmayı yok etmek için de kullanabilirsiniz. Bunun için bir miktar süt ile loru lapa haline gelene kadar karıştırın. Elde ettiğiniz lapayı koltuk altına sürüp 15 dakika kadar bekletip durulayın.

SALATALIK

Salatalık ile cildinizde hassasiyet yaratmadan daha beyaz bir koltuk altı görünümü elde edebilirsiniz. Bunun için salatalık dilimlerini koltuk altına koyun. Bir süre beklettikten sonra durulayın. Bu işlemi her gün düzenli olarak yaptığınızda farkı görebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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