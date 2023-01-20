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Mutfağınızdan eksik etmeyin! Bağışıklığı güçlendiriyor, iltihabı bitiriyor

20.01.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kışın grip ve soğuk algınlığından korunmak için sebze tüketimine önem vermek gerekiyor. Yediğimiz yiyecekler tüm sağlığımızı etkisi altına alabiliyor. Yediklerimizin zararlarını ve faydalarını yeteri kadar bilmiyoruz. Oysa ki kışın vazgeçilmez gıdaları arasında bulunan bir sebze kanserden romatizmaya kadar birçok hastalığa karşı etkili sonuçlar veriyor.

Mutfağınızdan eksik etmeyin! Bağışıklığı güçlendiriyor, iltihabı bitiriyor

Kereviz vitamini ve minerali oldukça yüksek gıdalar arasında bulunuyor. Kereviz ayrıca potasyum, sodyum, kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi mineraller bakımından da zengin bir besindir. Kerevizin öyle faydaları var ki saymakla bitmiyor. Birçok farklı tarifi yapılan kerevizin sağlık için çok etkili sonuçları bulunuyor. Uzmanlar kış aylarında hastalıklardan korunmak için kereviz tüketiminin artırılması gerektiğini belirtiyor.

KEREVİZİN FAYDALARI

KALP VE DAMAR HASTALIKLARINA KATKI SAĞLIYOR

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Kereviz kalp ve damar sağlığına katkı sağlamaktadır. Kereviz antioksidan ve antiinflamatuar özellikleriyle damarlar üzerinde koruyucu etkiye sahiptir. Kereviz, damarların düz kasları üzerinde rahatlatıcı bir etki yaparak kardiyovasküler sistemi destekleyen ikincil bir bitki maddesi olan ftalid içerir. Bu, kan damarlarının genişlemesine ve kan basıncının düşmesine neden olur. Ftalid maddesinin kolesterolü düşürücü etkisi de bulunmaktadır. Kerevizdeki polisakkaritler kardiyovasküler sistemdeki iltihaplanma riskini de azaltabilmektedir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR VE İLTİHABI ÖNLÜYOR

Kereviz bağışıklık sistemini güçlendirir ve iltihabı önler. Kereviz zengin bir antioksidan kaynağıdır. Antioksidan vitaminlere (örneğin C vitamini ve beta-karoten) ek olarak kereviz, önemli miktarda polifenol de içermektedir. Bunlar güçlü antioksidan etkilere sahip ikincil bitki maddeleridir. Bu özelliklerle kereviz, bağışıklık sistemi için faydalıdır ve iltihap karşıtı bir besindir. Soğuk algınlığı durumunda, anti-inflamatuar bileşenler bağışıklık sistemini destekleyebilir. Zencefil gibi kereviz de soğuk algınlığına karşı kullanılabilir.

ROMATİZMAYA İYİ GELİYOR

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Gut hastalığı ve romatizmaya iyi gelir. Özellikle dikkat çekici olan, kerevizin en önemli tıbbi etkilerinden biri olan idrar söktürücü etkisinden sorumlu olan yüksek potasyum içeriğidir. Kereviz bu özelliğiyle vücuttan ödem atılmasına da yardımcı olur. Özellikle gut ve romatizma hastalıklarında vücut, ürik asit gibi atık ürünleri daha zayıf bir şekilde parçalar. Potasyum bu süreci destekler ve böylece ürik asit kristallerinin vücutta zararlı birikimini önler.

KANSERİN YAYILMASINI ÖNLEYEBİLİYOR

Kereviz kansere karşı etkilidir. Kereviz, açık sarı bir bitki pigmenti olan apigenin bakımından yüksek bir içeriğe sahiptir. Apigenin ve luteolin maddeleri kerevizin kanser önleyici bileşenleridir. Yapılan çalışmalar apigeninin çok sayıda kanser hücresinin (özellikle meme, bağırsak ve akciğerlerin) çoğalmasını durdurabildiğini ve iltihabın yayılmasını azalttığını göstermiştir.

MİDEYİ KORUYOR

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Kereviz mideyi korur. Kerevizin içerdiği antioksidanlar mide sağlığını da desteklemektedir. Kerevizin antioksidan bileşenleri mide ve sindirim problemlerini azaltabilir. Kereviz, mide ekşimesini azaltabilir ve mide ülserlerini önleyebilir.

METABOZLİZMAYI UYARIYOR

Kereviz metabolizmayı uyarır. Kereviz, vücudun alkali dengesini düzenleyerek asidik gıdaların aşırı tüketilmesinden kaynaklanabilecek sorunları engeller. Kerevizdeki yüksek su içeriği, çözünmeyen lif ile birlikte bağırsak hareketlerini kolaylaştırır.

BEYİN SAĞLIĞINI KORUYOR

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Beyin sağlığını destekler. Kereviz, birçok yararlı antioksidan, magnezyum, kalsiyum ve potasyum gibi temel mineralleri içerir ve bu nedenle beyin ve sinir sisteminin normal çalışmasına katkıda bulunur.

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