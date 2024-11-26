KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam
  4. Mutfak dolaplarını ve davlumbazı ayna gibi parlatan karışım! El izi bile bırakmıyor

Mutfak dolaplarını ve davlumbazı ayna gibi parlatan karışım! El izi bile bırakmıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
26.11.2024 09:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde günlük olarak en sık kullanılan alanlardan biri olan mutfak haliyle de en çok temizlik isteyen yer oluyor. Özellikle yemek yaptıkça ortaya çıkan buhar, etrafa sıçrayan yağlar, dışarıdan gelen toz derken hem davlumbaz hem de mutfak dolapları zamanla yağ ve leke ile dolabiliyor. Çoğu evde bulunan malzemeler ile hazırlayabileceğiniz bu karışım ile mutfak dolaplarını ve davlumbazı ayna gibi parlatabilirsiniz. Üstelik el izi de bırakmıyor.

Mutfak dolaplarını ve davlumbazı ayna gibi parlatan karışım! El izi bile bırakmıyor

Mutfak dolapları ve davlumbazdan çıkmayan inatçı yağ ve lekeler artık kabusunuz olmayacak.

MUTAK DOLAPLARINIZ IŞIL IŞIL OLSUN!

iStock-590257534

Gerekli malzemeler:

1 adet bulaşık makinesi tableti
1 çay bardağı sirke
Yarım çay bardağı renksiz bulaşık makinesi parlatıcısı
Göz kararı sıcak su
Dilerseniz biraz soğuk su

iStock-466341740

Yapılışı ve uygulanışı:

Tüm malzemeleri sırasıyla bir kabın içerisine ekleyin ve karıştırın. Bu karışıma dilerseniz biraz soğuk su da ekleyebilirsiniz. Silme bezini bu suyun içerisinde ıslatıp sıkın. Mutfak dolaplarını ve davlumbazın yüzeyini güzelce silin. Ardından durulayıp kurulayın. Bu işlem sayesinde tüm inatçı leke ve yağlara veda edebilirsiniz. Mutfağınızı ışıl ışıl yapan bu karışım aynı zamanda el izi de bırakmıyor.

Bu karışım ile dolaplarınızı ilk sildiğiniz zaman yapış yapış bir his ile karşılaşabilirsiniz ancak endişelenmeyin durulayıp kuruladıktan sonra hemen geçecektir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sirke mutfak dolap bulaşık makinesi parlatıcısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev fırsatları kaçırmayın

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev fırsatları kaçırmayın

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.