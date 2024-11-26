Mutfak dolaplarını ve davlumbazı ayna gibi parlatan karışım! El izi bile bırakmıyor

Mutfak dolapları ve davlumbazdan çıkmayan inatçı yağ ve lekeler artık kabusunuz olmayacak.

MUTAK DOLAPLARINIZ IŞIL IŞIL OLSUN!

Gerekli malzemeler:

1 adet bulaşık makinesi tableti

1 çay bardağı sirke

Yarım çay bardağı renksiz bulaşık makinesi parlatıcısı

Göz kararı sıcak su

Dilerseniz biraz soğuk su

Yapılışı ve uygulanışı:

Tüm malzemeleri sırasıyla bir kabın içerisine ekleyin ve karıştırın. Bu karışıma dilerseniz biraz soğuk su da ekleyebilirsiniz. Silme bezini bu suyun içerisinde ıslatıp sıkın. Mutfak dolaplarını ve davlumbazın yüzeyini güzelce silin. Ardından durulayıp kurulayın. Bu işlem sayesinde tüm inatçı leke ve yağlara veda edebilirsiniz. Mutfağınızı ışıl ışıl yapan bu karışım aynı zamanda el izi de bırakmıyor.

Bu karışım ile dolaplarınızı ilk sildiğiniz zaman yapış yapış bir his ile karşılaşabilirsiniz ancak endişelenmeyin durulayıp kuruladıktan sonra hemen geçecektir.