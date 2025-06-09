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Mutfakta yapılan en sık hatalar nelerdir? Mutfakta bu 8 hata sağlığınızı tehdit ediyor!

Mutfakta geçirdiğiniz zaman, lezzetli yemekler hazırlamanın ötesinde, gıda güvenliği açısından da büyük önem taşıyor. Ancak çoğu insan, farkında olmadan yaptığı basit hatalarla bakteri ve tehlikeli patojenlere kapı aralıyor. Günlerce aynı bulaşık süngerini kullanmak, dışarıdan sipariş edilen pizzayı tezgahta gece boyu bırakmak ya da çiğ eti tezgahta çözündürmek… Gıda güvenliği uzmanları, mutfakta yapılan en yaygın hataları ve bunlardan kaçınmanın yollarını sıraladı. Detaylar haberimizde...

Mutfakta yapılan en sık hatalar nelerdir? Mutfakta bu 8 hata sağlığınızı tehdit ediyor!
Sedef Karatay

British Columbia Üniversitesi’nde gıda güvenliği mühendisi olan Dr. Siyun Wang, mutfakta çapraz bulaşmanın genellikle hafife alındığını vurguluyor. Çiğ et, yumurta, tavuk veya sebzelerdeki Escherichia coli, salmonella ve listeria gibi bakteriler, gıdadan yüzeylere kolayca geçebiliyor.

1. ÇİĞ ETE TEMAS ETTİKTEN SONRA NE YAPILMALIDIR?

Örneğin, çiğ tavuğu doğrarken kullandığınız bıçakla temas eden bir buzdolabı kapağı veya musluk, bu bakterilerin haftalarca yaşayabileceği bir alan haline gelebilir.

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Dr. Wang, bu riski azaltmak için ellerinizi sık sık, en az 20 saniye boyunca sıcak su ve sabunla yıkamanızı öneriyor. Yıkama sonrası ellerinizi temiz, ayrı bir havluyla kurulamak da önemli. Ayrıca, yaygın bir hata olan çiğ etin yıkanması konusunda uyarıyor: “Çiğ eti yıkamak, bakterilerin su sıçramasıyla mutfak tezgahına, lavaboya ve hatta yakındaki mutfak eşyalarına yayılmasına neden olabilir. Bunun yerine eti doğrudan pişirin.”

2. YİYECEKLERİ DIŞARIDA BIRAKMAK ÇOK TEHLİKELİ!

Yemekleri dışarıda bırakmak, bakterilerin çoğalması için ideal bir ortam yaratır. Özellikle pirinç ve makarna gibi nişastalı gıdalarda Bacillus cereus hızla ürer.

Tavsiye: Artan yemekleri 2 saat içinde buzdolabına koyun. Buzdolabında 3-4 gün, dondurucuda daha uzun süre saklayabilirsiniz.

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3. ET EN SAĞLIKLI NASIL ÇÖZDÜRÜLÜR?

Oda sıcaklığında et çözündürmek, bakterilerin hızla üremesine yol açar. Uzmanlar, eti buzdolabında çözündürmeyi öneriyor. Alternatif olarak poşetin içinde olacak şekilde ete soğuk su ekleyerek (her 30 dakikada suyu değiştirerek) çözdürebilirsiniz.

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4. BULAŞIK SÜNGERLERİNİ SIK DEĞİŞTİRİN

Bakteriyolog Dr. Jae Hyuk Yu, çiğ etin temas ettiği yüzeylerin 1 yemek kaşığı çamaşır suyu ve 4 litre su karışımıyla temizlenmesini öneriyor. Süngerler bakteri yuvası olabilir; bu nedenle 1-2 haftada bir değiştirin. Günübirlik kullanılabilen, sıcak suda yıkanabilir bezler de tercih edilebilir.

Ekstra: Buzdolabı raflarını ayda bir temizleyin.

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5. TUZ VE SİRKE HER ZAMAN KORUMAZ

Sirke, salamura veya baharatlar gıdayı her zaman korumaz. Salmonella ve listeria bu tür ürünlere bulaşabilir. Turşu gibi gıdalarda bozulma yavaşlasa da risk devam eder.

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6. SON KULLANMA TARİHLERİ ÖNEMLİ!

Dr. Alvaro San Milan, son kullanma tarihi geçen gıdaların güvenli olmadığını vurguluyor. Bozulma kokudan anlaşılabilir, ancak salmonella gibi bakteriler az miktarda bile hastalık yapabilir.

7. ORGANİK GIDA DAHA MI GÜVENLİ?

Organik ve geleneksel gıdalar arasında bakteri riski farkı yok. Ancak yerel ürünlerde tedarik zinciri kısa olduğu için temas riski azalabilir.

8. KÜF GÖRÜRSENİZ DİKKAT!

Dr. Wang, yumuşak peynirlerde (süzme, krem) küf varsa hepsini atmanızı öneriyor. Sert peynirlerde (çedar) küflü kısmı 2.5 cm keserek kullanabilirsiniz, ancak bıçağın küfe değmemesine dikkat edin.

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DENETİMİN ZAYIF OLDUĞU DÖNEMLER OLABİLİR

ABD’de FDA gibi kurumlarda bütçe ve personel kesintileri, gıda denetimlerini aksatabilir. Et, yumurta, deniz ürünleri ve yapraklı yeşillikler gibi yüksek riskli gıdalarda daha dikkatli olun.

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Bu basit ama etkili önerilerle mutfağınızı güvenli bir alan haline getirebilirsiniz!

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Anahtar Kelimeler:
salmonella Bakteri mutfak et yemekleri yiyecekler
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