Mutfaktaki 'gizli' tehlike! Herkes kullanıyor ama kimse zararını bilmiyor... Bağışıklık sistemini altüst ediyor!

Mutfağımızda kullanmış olduğumuz plastiklerin altında yazan numaralar o plastiklerin ne kadar sağlıksız olduğunu bize gösteriyor. Özellikle plastiklerin üzerinde yer alan 1, 2, 4, 5 numaraları kullanılabilirken 3, 6, 7 numaraların ise kaçınılması gerekenlerdir.

SAĞLIĞA ZARAR VERİYOR

Hayatımızda oldukça fazla yer edinen plastiklerin üretiminde kullanılan Bisfenol A (BPA) kimyasal bir bileşiktir. Vücutta östrojen hormonunu taklit ederek hormonal bozukluklar başta olmak üzere sinir sistemi, bağışıklık sistemi, metabolik sistem ve kardiyovasküler sistemin çalışmasını bozmaktadır.

BU ÜRÜNLERİ KULLANMAYIN

Mutfakta kullandığınız tüm plastik ürünler aynı görünse de hepsinin numaralarına göre farklı anlamları var. Plastiklerin genellikle altında yer alan 1, 2, 4 ve 5 numaralar kullanılabilir iken 3, 6, 7 numaralar ise kaçınılması gereken zararlı plastiklerden.

TOKSİK PLASTİKLERDEN ARININ

Özellikle bpa free olan plastikleri tercih etmeniz ve diğer aldığınız plastiklerin ise altında yazan numaralara göre zarralı plastiklerden kaçınmanız sağlığınız,ı korumak açısından oldukça faydalı olacaktır. Böylelikle mutfaklardaki zararlı plastiklerden kurtularak hem kendinizin hem de ailenizin sağlığı için önemli bir adım atmış olacaksınız.

Aslında tercihiniz hiç plastik almamak olmalı ama maalesef birçok kişinin mutfağında plastik mevcut. O yüzden plastikler arasında en kullanılabilir ve az zarar içeren plastikleri kullanmanız daha doğru olacaktır.

PLASTİK NUMARALARI VE ANLAMLARI

1 NUMARA: PET ya da PETE politen içeren gruptur. Cam şişelerde ya da içecek şişelerinde kullanılır. Zararsızdır.

2 NUMARA: HDPE Yüksek Yoğunluklu Polietilen içerir. Zararsız kabul edilen bu grup süt şişesinde ve deterjan paketlerinde yer alır.

3 NUMARA: Biraz dikkatli olmanız önerilir. Bu grup zararlıdır. Streç, folyo, plastik kaplamalarda karşınıza çıkar. Bu ürünlerde dioksin adı verilen zararlı maddeler bulunur.

4 NUMARA: LDPE Az Yoğunluklu Polietilen içerir. Çöp torbaları ve yemek saklama kutularında görebilirsiniz. Zararsızdır.

5 NUMARA: Yoğurt kapları, biberon ve şişe kapaklarında yer almaktadır. Sağlık için zararsızdır.

6 NUMARA:Köpük bardak ve tabak gibi olan ürünleri göreceksiniz. Bu plastik türü zararlıdır.

7 NUMARA: Az önce ifade edilen grup dışında kalır. Bu grup da sağlık ve doğa için zarar teşkil eder.