Mutlaka kontrol etmeniz gereken 3 farklı vajinal koku! Bu kokuyu alıyorsanız doktora koşun

Kadın cinsel organı vajina, kendi kendini temizleyebilir. Vajina, kendi pH dengesini koruyarak sağlıklı kalmasını sağlar. Sağlıklı vajina, hafif asidik olabilen ideal pH dengesinin korunmasına yardımcı olan birçok "iyi" bakteri içerir.

Bazen, uzmanların tamamen normal olduğu konusunda hemfikir oldukları farklı kokular mevcut olabilir, ancak herhangi bir kötü veya olağandışı koku, işlerin dengede olmadığının bir işareti olabilir. Bu durumda, kendinizi kontrol ettirmeniz gerekebilir.

UYARI KOKULARI

Vajinanızdan gelen herhangi hoş olmayan koku, bir şeyin kontrol edilmesi gerektiğine dair uyarı işareti olabilir.

BALIK KOKUSU!

Londra Jinekoloji Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayanthi Gunasekera'ya göre vajinanız balık gibi kokuyorsa, bakteriyel vajinoz veya trikomoniyaz belirtisi olabilir. Bakteriyel vajinoz da genellikle köpüklü, gri veya yeşil bir akıntı ile kendini gösterir. Doktor eşliğinde ilaç tedavisi gerekli olabilir.

MAYALI KOKU

Vajinanız mayalı, yani tatlı veya biraz bira gibi kokuyorsa, pamukçuk belirtisi olabilir. Bu durumda yoğun kaşıntı, kızarıklık, kuruluk, ağrı veya yanma gibi diğer uyarı semptomlarına dikkat etmelisiniz. Bir mantar enfeksiyonu, süzme peynire benzeyen beyaz peynir benzeri bir akıntıya neden olabilir ve tedavi gerektirir.

İDRAR KOKUSUNA BENZER KOKU

Cinsel organdan idrara benzer bir koku geliyorsa idrar yolu enfeksiyonu (İYE) yaşıyor olabilirsiniz. İdrar yolu enfeksiyonu yaşıyorsanız idrar yaparken yanma veya batma hissi de yaşayabilirsiniz. İdrar yolu enfeksiyonu yaşarsanız en kısa zamanda doktorunuza başvurunuz.

GÖZARDI EDİLEN BELİRTİLER DAHA BÜYÜK SORUNLARA NEDEN OLABİLİR

Normal vajinal akıntı, rahatsız edici olmayan hafif, misk kokusuna sahiptir. Bu, hafif bir kokunun normal olduğu anlamına gelir. Olağandışı kokular göz ardı edilirse doğurganlığı, seks isteğini ve orgazma ulaşma yeteneğini etkileyebilecek vajinal sorunlara yol açabilir. Devam eden vajinal sağlık sorunları da strese veya ilişki sorunlarına neden olabilir ve özgüveni etkileyebilir.



