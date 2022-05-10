KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Mutlaka kullanın! Yüzünüze sürünce etkisi inanılmaz!

Mutlaka kullanın! Yüzünüze sürünce etkisi inanılmaz!

10.05.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt bakımında birçok farklı yöntem deneniyor. Cilt sorunlarından uzaklaşmak için doğal yöntemler tercih ediliyor. Kimyasal ürünler yerine doğal ürünlerin tercih edilmesi sağlık için önem taşıyor. Evde olan malzemelerden yapacağınız cilt bakımları ile de etkili sonuçlar alabilirsiniz. Cildinize süreceğiniz balın etkilerini görünce şaşıracaksınız.

Mutlaka kullanın! Yüzünüze sürünce etkisi inanılmaz!

Cilt sağlığı kolayca bozulabiliyor. Ciltte sorun oluşmaması için ilk olarak cilt temizliğine önem vermek dışarıdan gelen etkenleri önlemek gerekiyor. Sağlıklı beslenmek, bol su içmek ve aksatmadan düzenli cilt bakımı yapmak cilt sağlığı için çok önem taşıyor. Cilt bakımlarında kullanılan ürünlerin oldukça temiz içeriklere sahip olmaları gerekiyor. Zararlı kimyasallar içeren ürünler cildi daha iyi hale getirmek yerine cilt problemlerine neden oluyor. Cilt bakımında doğal ürünleri tercih etmeyi seviyorsanız balı mutlaka denemelisiniz

CİLDE SÜRÜLEN BALIN FAYDALARI

b4

  • Cildin nemini sağlar
  • Cilde parlaklık verir
  • Canlı ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır
  • Cildin yenilenmesinde yardımcı olur
  • Cilt lekelerini giderir
  • Sivilce ve akne gibi problemleri azaltır
  • Cildi daha esnek hale getirir

NASIL UYGULANIR?

b1

  • 2 çay kaşığı balı 1 çay kaşığı limon ile karıştırınız.
  • Temiz cildinize ince bir tabaka halinde sürünüz.
  • 20 dakika bekletiniz
  • Ilık su ile durulayınız.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Latin kadınlarının çok gizli güzellik sırları! Latin kadınlarının çok gizli güzellik sırları!
Burcunuzun elementine göre en uygun partner nasıl olmalı? Burcunuzun elementine göre en uygun partner nasıl olmalı?
Üç Kuruş dizisinin Bahar'ının giydiği muhteşem elbiseye 500 TL altı alternatif önerilerÜç Kuruş dizisinin Bahar'ının giydiği muhteşem elbiseye 500 TL altı alternatif öneriler
Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nebati'nin 'TL dibini gördü ya' skeci olay olmuştu! Sansürlendi mi?

Nebati'nin 'TL dibini gördü ya' skeci olay olmuştu! Sansürlendi mi?

Son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

Son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

Merkür geri dönüyor! Özgüveniniz...

Merkür geri dönüyor! Özgüveniniz...

İlişkilerin en büyük sorunu! Cinsel hayatı baltalıyor

İlişkilerin en büyük sorunu! Cinsel hayatı baltalıyor

Latin kadınlarının çok gizli güzellik sırları!

Latin kadınlarının çok gizli güzellik sırları!

Çatlaklarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz

Çatlaklarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz

İlginizi Çekebilir

''Çok eşli ilişki yaşıyoruz, çocukların babası kim bilmiyoruz!''

''Çok eşli ilişki yaşıyoruz, çocukların babası kim bilmiyoruz!''

7 kere hamile kaldı 3'ünde ikiz doğurdu! Şimdi 10 çocuk annesi...

7 kere hamile kaldı 3'ünde ikiz doğurdu! Şimdi 10 çocuk annesi...

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Öğrencisine aşık olan öğretmenin karısı ortadan kayboldu

Öğrencisine aşık olan öğretmenin karısı ortadan kayboldu

"Ölümden başka her derde deva"

"Ölümden başka her derde deva"

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.