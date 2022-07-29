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Mutluluk hormonu salgılatıyor, kansere karşı koruyor! 7 faydasını duyunca çok şaşıracaksınız...

29.07.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekşimsi tadıyla severek tüketilen besinlerden biri olan kivinin pek bilinmeyen faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız... Kivinin en önemli özelliği de serotin hormonunu salgılamasıdır. İşte detaylar...

Mutluluk hormonu salgılatıyor, kansere karşı koruyor! 7 faydasını duyunca çok şaşıracaksınız...

İçeriğinde fazla miktarda C vitamini barındıran kivi, bağışıklık sistemini korur. Mutluluk hormonu anlamına da gelen serotinin üretimine destek olan kivi, bazı psikolojik sorunlara karşı da korur.

KOLAJEN ETKİSİ YARATIR

Kolajenin üretilmesine fayda saplayan kivi, yaraların onarılmasına, cildin nem dengesinin korunmasına yol açar.

Mutluluk hormonu salgılatıyor, kansere karşı koruyor! 7 faydasını duyunca çok şaşıracaksınız...

KABIZLIĞIN ÖNÜNE GEÇER

Kivi, bağırsakların düzenli şekilde çalışmasını sağlar ve ince bağırsaktaki yaşanan sıvı kaybından dolayı görülen kabızlığın önüne geçer.

Mutluluk hormonu salgılatıyor, kansere karşı koruyor! 7 faydasını duyunca çok şaşıracaksınız...

UYKUSUZLUĞA SON!

Uyku kalitesini artırır, uyku sorunu çeken bireylerin bu sorunu aşmasına yardımcı olur.

Mutluluk hormonu salgılatıyor, kansere karşı koruyor! 7 faydasını duyunca çok şaşıracaksınız...

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI

Kivi, potasyum ve anti oksidanlar açısından zengindir. Kalp ve damar sağlığının korunmasında önemli bir payı vardır. Kan damarlarının gevşemesini sağlar ve kan basıncı seviyelerini düzenlenmesiyle yüksek tansiyon ve kolesterol de düzenlenir.

Mutluluk hormonu salgılatıyor, kansere karşı koruyor! 7 faydasını duyunca çok şaşıracaksınız...

BÖBREK SAĞLIĞI

Yüksek potasyumdan dolayı sindirim sağlığının korunmasına yardımcı olur, böbrek kaynaklı problemleri geçirir ve böbrek taşlarının önlenmesi, semptomlarını azaltır.

Mutluluk hormonu salgılatıyor, kansere karşı koruyor! 7 faydasını duyunca çok şaşıracaksınız...

KANSERE KARŞI KORUR

Çağımızın hastalığı kansere karşı koruma sağlayan kivi, oluşabilecek risklerin önüne geçebilir.

Mutluluk hormonu salgılatıyor, kansere karşı koruyor! 7 faydasını duyunca çok şaşıracaksınız...

SERBEST RADİKALLERLE SAVAŞIR

Lif ve antioksidan bakımından zengin olan kivi, iyi bir C vitamini kaynağıdır. Serbest radikallerle savaşır ve bakteri, virüslere karşı korur.


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Anahtar Kelimeler:
mutluluk
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