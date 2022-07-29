Mutluluk hormonu salgılatıyor, kansere karşı koruyor! 7 faydasını duyunca çok şaşıracaksınız...

İçeriğinde fazla miktarda C vitamini barındıran kivi, bağışıklık sistemini korur. Mutluluk hormonu anlamına da gelen serotinin üretimine destek olan kivi, bazı psikolojik sorunlara karşı da korur.

KOLAJEN ETKİSİ YARATIR

Kolajenin üretilmesine fayda saplayan kivi, yaraların onarılmasına, cildin nem dengesinin korunmasına yol açar.

KABIZLIĞIN ÖNÜNE GEÇER

Kivi, bağırsakların düzenli şekilde çalışmasını sağlar ve ince bağırsaktaki yaşanan sıvı kaybından dolayı görülen kabızlığın önüne geçer.

UYKUSUZLUĞA SON!

Uyku kalitesini artırır, uyku sorunu çeken bireylerin bu sorunu aşmasına yardımcı olur.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI

Kivi, potasyum ve anti oksidanlar açısından zengindir. Kalp ve damar sağlığının korunmasında önemli bir payı vardır. Kan damarlarının gevşemesini sağlar ve kan basıncı seviyelerini düzenlenmesiyle yüksek tansiyon ve kolesterol de düzenlenir.

BÖBREK SAĞLIĞI

Yüksek potasyumdan dolayı sindirim sağlığının korunmasına yardımcı olur, böbrek kaynaklı problemleri geçirir ve böbrek taşlarının önlenmesi, semptomlarını azaltır.

KANSERE KARŞI KORUR

Çağımızın hastalığı kansere karşı koruma sağlayan kivi, oluşabilecek risklerin önüne geçebilir.

SERBEST RADİKALLERLE SAVAŞIR

Lif ve antioksidan bakımından zengin olan kivi, iyi bir C vitamini kaynağıdır. Serbest radikallerle savaşır ve bakteri, virüslere karşı korur.



