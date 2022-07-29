Mutluluk hormonu salgılatıyor, kansere karşı koruyor! 7 faydasını duyunca çok şaşıracaksınız...

İçeriğinde fazla miktarda C vitamini barındıran kivi, bağışıklık sistemini korur. Mutluluk hormonu anlamına da gelen serotinin üretimine destek olan kivi, bazı psikolojik sorunlara karşı da korur.
Kolajenin üretilmesine fayda saplayan kivi, yaraların onarılmasına, cildin nem dengesinin korunmasına yol açar.
Kivi, bağırsakların düzenli şekilde çalışmasını sağlar ve ince bağırsaktaki yaşanan sıvı kaybından dolayı görülen kabızlığın önüne geçer.
Uyku kalitesini artırır, uyku sorunu çeken bireylerin bu sorunu aşmasına yardımcı olur.
Kivi, potasyum ve anti oksidanlar açısından zengindir. Kalp ve damar sağlığının korunmasında önemli bir payı vardır. Kan damarlarının gevşemesini sağlar ve kan basıncı seviyelerini düzenlenmesiyle yüksek tansiyon ve kolesterol de düzenlenir.
Yüksek potasyumdan dolayı sindirim sağlığının korunmasına yardımcı olur, böbrek kaynaklı problemleri geçirir ve böbrek taşlarının önlenmesi, semptomlarını azaltır.
Çağımızın hastalığı kansere karşı koruma sağlayan kivi, oluşabilecek risklerin önüne geçebilir.
Lif ve antioksidan bakımından zengin olan kivi, iyi bir C vitamini kaynağıdır. Serbest radikallerle savaşır ve bakteri, virüslere karşı korur.
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