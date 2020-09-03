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  4. Mutlulukları kazayla yarım kalmıştı! Birlikte son görüntüleri ortaya çıktı

Mutlulukları kazayla yarım kalmıştı! Birlikte son görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 14:19 | Son Güncelleme

Aydın'daki kına gecesi dönüşü Bursa- İzmir yolunda kaza yapan hafif ticari araçta 32 yaşındaki Mutlu Varol yaşamını yitirdi, nişanlısı 25 yaşındaki Seren Taşdemir ile 2 akrabası ise ağır yaralandı. Hastanede tedavisi süren Seren Taşdemir'in "Cuma günü düğünüm olacak taburcu olabilir miyim" sözleri acı haberi henüz veremeyen yakınlarını üzüntüye boğdu. Öte yandan çiftin kına gecesinde çekilen mutlu anlarının yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 07.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir yolunda meydana geldi. Düğün için hazırlıklarını tamamlayan Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi Mutlu Varol ve Seren Taşdemir, Aydın'da kına gecesi ve düğün eğlencesi yaptıktan sonra akrabaları Gaye Taşdemir (22) ve Bircan Taşdemir (42) ile birlikte 5 Eylül Cumartesi günü yine düğün eğlencesinin düzenleneceği Bursa'ya doğru yola çıktı. Mutlu Varol'un kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, Numan E. (40) yönetimindeki TIR'a çarptı. Kazada sürücü Mutlu Varol ile Seren Taşdemir, Gaye Taşdemir ve Bircan Taşdemir araç içinde sıkıştı. TIR şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, araçta sıkışanları çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Mutlu Varol'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, nişanlısı Seren Taşdemir ile onun akrabaları Gaye ve Bircan Taşdemir'in yaralı olduğu anlaşıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından TIR şoförü Numan E., polis ekiplerince gözaltına alındı.

BİRLİKTE SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bursa'da düğün töreni ve eğlencesi yapmayı planlayan çiftin, Aydın'daki kına hazırlığı ve gecesinin yer aldığı görüntüler ortaya çıktı. İlk görüntü kuaför salonunda çekildi. Damatlık içindeki Varol'un, gelinlik giyen Taşdemir'i alnından öpüp çiçek verdiği görüldü. Yine görüntülerde mutluluğu yüzüne yansıyan Seren Taşdemir'in dans ettiği görüldü. Bir diğer görüntüde ise düğün eğlencesi ve finalinde kına gecesine ait kareler yer aldı. Çiftin bu mutlu gönünde eğlendikleri o anlar, hatıra kaldı.

Öte yandan kazayla ilgili kendisine bilgi verilmeyen ve hastanedeki tedavisi süren Seren Taşdemir'in "Cuma günü düğünüm olacak taburcu olabilir miyim" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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