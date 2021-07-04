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Müzeler, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz

04.07.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstündekilerin ülke genelindeki müzeleri ücretsiz ziyaret edebileceklerini bildirdi.

Müzeler, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, tüm müzelerin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz, diğer vatandaşlar için ise yıllık ziyaret bedelinin Müzekart ile 60 lira olduğu ifade edildi. (AA)

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Kültür ve Turizm Bakanlığı
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