Müzik yasağı kalkıyor mu? Bakan Soylu'dan beklenen açıklama! Gece 12'den sonra müzik yasağı kalkıyor mu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müzik yasağının kaldırılması hakkında bir açıklama geldi. Uzun süredir gündemde olan konu hakkında Bakan Soylu "Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz" dedi.

MÜZİK YASAĞI KALKACAK MI?

Daha önce Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun müzikte saat kısıtlaması konusunda Bilim Kurulu kararı olmadığını söylemiş, yakında kalkacağını düşündüğünü dile getirmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Memur-Sen AKUT Ekibinin Tanıtım ve Akreditasyon Töreni'nde açıklamalar yaptı. Soylu, "Yarın tüm Türkiye'de, okullarda kıymetli bir tatbikatımız var. İnşallah yarın 81 ilde vali, kaymakam, il eğitim müdürlerimizle ve öğrencilerle bir tatbikat yapacağız" dedi.

"KONUYU DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Soylu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı hakkında ise, “Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Konu haricinde okullara değinen Soylu, ''Cuma günü, yarın tüm Türkiye'de tüm okullarda bir tatbikatımız var'' diyen Soylu, ''Afet anlarında okullardan tahliye tatbikatımız var. Yarın tüm Türkiye'de tüm çocuklarımızı bir tatbikatla buluşturmuş olacağız. Önümüzdeki aylar içerisinde de bir Türkiye tatbikatı yapacağız. Biz bir afet bölgesiyiz, bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Sizlerin de bildiği gibi 2021 yılını afet yönetimi eğitimi yılı ilan etmiştik. Eğitimler verdik. Hepimiz biliyoruz ki teorik eğitimi, pratikle birleştirmek önemli. Bu nedenle 2022 yılında tatbikat yılı ilan ettik'' şeklinde konuştu.

