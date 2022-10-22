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  4. Müzikhol baskınında ilginç görüntü! Yabancı uyruklu kadınlar, gizli bölmede bulundu

Müzikhol baskınında ilginç görüntü! Yabancı uyruklu kadınlar, gizli bölmede bulundu

22.10.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da, ihbar üzerine bir müzikhole yapılan baskında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Mekanda yabancı uyruklu kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığını öğrenen ekipler baskın düzenledi. Operasyonda, gizli bölmede saklanan Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 5 kadın yakalandı.

Müzikhol baskınında ilginç görüntü! Yabancı uyruklu kadınlar, gizli bölmede bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir müzikhole düzenlenen baskında, gizli bölmede saklanan Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 5 kadını yakaladı.

Nazilli'de Muammer Aksoy Mahallesi'nde bulunan Barlar Sokağı'nda bulunan L.B isimli işletmecinin yabancı uyruklu kadınları konsomatris olarak çalıştırdığı ihbar edildi. 02.30 sıralarında ise iş yerine baskın düzenleyen Nazilli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin kulis olarak kullanılan odayı kontrol ettiği sırada, ahşap olan zeminde bodruma açılan bir kapak olduğunu fark etti. Kapağı açan polis ekipleri burada gizli bir bölme olduğunu gördü.

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KADINLAR GİZLİ BÖLMEDE BULUNDU

Gizli bölmeye inen polisler burada saklanan Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 5 karşılaştı. Polis ekipleri gizli bölmede saklanan ve konsomatrislik hizmeti veren 5 kadını saklandıkları yerden çıkartarak gözaltına aldı. Kadınların gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenilirken, müzikhol işletmecisi L.B hakkında yasal işlem başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konsomatris Aydın Nazilli

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