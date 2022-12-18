Müzikler ve yemekler bile özel hazırlandı! Edirne'de yılbaşı için Bulgar vatandaş hazırlığı: Aldıklarını zar zor taşıdılar

Giyecekten yiyeceğe tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere akın ettiler. Esnaf müşterilerinin yüzde 90'ını Bulgaristan vatandaşlarının oluşturduğu Edirne'de hafta sonu boyunca alışveriş yaptı. Kentte alışveriş zaman zaman izdihama dönüşürken müzisyenler ve aşçılar da Bulgar müşterilere yönelik özel hazırlık yaptı. Bulgaristan vatandaşları, Edirne’deki fiyatların Bulgaristan’a göre çok ucuz olduğunu dile getirdi.

YOĞUNLUK KAMERAYA YANSIDI

Edirne’ye alışveriş turizmi için gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor. Edirne’nin yerel pazarlarında ve caddelerinde hafta sonu yerel halktan çok alışveriş için gelen Bulgaristan vatandaşlarının yoğunluğu kameralara yansıdı. Bulgaristan vatandaşlarının alışverişte cazibe merkezi haline gelen Edirne’de, esnafın müşterilerinin yüzde 90’ını Bulgaristan vatandaşları oluşturuyor.

ALDIKLARINI TAŞIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİLER

Komşu ülke Bulgaristan vatandaşları, bu hafta da Edirne’ye akın etti. Cuma günü sabahın erken saatlerinde Edirne’ye gelen ve soluğu Ulus Pazarında alan Bulgarlar, çılgınca alışveriş yaptı. Geceyi otellerde geçiren Bulgarlar, cumartesi ve pazar günleri de alışverişlerini sürdürdü. Giyecekten yiyeceğe hemen hemen tüm ihtiyaçlarını Edirne’den karşılayan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.

MÜZİSYENLER BULGARCA MÜZİKLERE, AŞÇILAR BULGARCA YEMEKLERE ODAKLANDI

Alışverişin izdihama dönüştüğü Edirne’ye gelen Bulgarlar, otellerde konaklayıp 2-3 gün süren alışveriş günleri gerçekleştiriyor. Otellerde ve restoranlarda yaşanan yoğunluk yılbaşında da devam edecek. Yeni yıla Edirne’de girecek olan Bulgarlar, otellerde günler öncesinden rezervasyon yaptırdı. Edirne’de yeni yıla girmeyi tercih eden binlerce Bulgaristan vatandaşının yoğun talebi üzerine oteller ve restoranlar doluluk oranına ulaştı. Müzisyenler repertuarına Bulgarca müzikler, aşçılar da menülerine Bulgarca yemekler ekledi.

OTEL VE RESTORANLARDA REZERVASYONLAR DOLULUK ORANINA ULAŞTI

Edirne’de bir otel personeli Birhan Didin, “Bulgaristan vatandaşları yılbaşı akşamı Edirne’de konaklayacaklar. Meslektaşlarımız ile görüştüğümüzde yoğun talep olduğunu ve doluluk oranlarına ulaşıldığını ifade ettiler” açıklamasında bulundu.

Edirne’de bir restoranın müdürü Burak Cansever ise, “Edirne’nin tüm işletmelerine olduğu gibi bizim işletmemize de Bulgaristan vatandaşlarının yoğun ilgisi var. İşletmemizde Bulgaristan vatandaşlarına yüzde 10 kapasite ayırdık, şu an doluluk oranına ulaştı” dedi.

“EDİRNE ÇOK UCUZ”

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bulgaristan vatandaşları, Edirne’deki fiyatların Bulgaristan’a göre çok ucuz olduğunu söyledi. Bulgaristan vatandaşları, giyecekten yiyeceğe tüm ihtiyaçlarını buradan karşıladıklarını ifade etti. Yunanistan İskeçe’den alışveriş için gelen vatandaşlar da, Edirne’deki fiyatların Yunanistan’a göre ucuz olduğunu söyledi.

Öte yandan, yılbaşı kutlamaları nedeniyle Edirne’nin birçok noktasında ışıklandırmalar yapıldı.

(İHA)

