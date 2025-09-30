KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Güzellik - Moda

MYNET ÖZEL |Sosyal medyadaki kusursuz vücutlar doğal mı? Gerçek güzelliğin sırları nedir? Uzman isimden altın değerinde doğru bilinen yanlışlar...

Sosyal medyada gördüğümüz kusursuz vücutların çoğu gerçeği yansıtmıyor. Cilt uzmanı Burcu Ürge, “Gerçek güzellik; kendini sevmek, sağlıklı yaşamak ve doğallığı kucaklamakla başlar” diyerek estetik, zayıflama sırları ve doğru bilinen yanlışlara dair çarpıcı açıklamalar yaptı…

MYNET ÖZEL |Sosyal medyadaki kusursuz vücutlar doğal mı? Gerçek güzelliğin sırları nedir? Uzman isimden altın değerinde doğru bilinen yanlışlar...
Mynet Özel Haber
Sedef Karatay

Filtreler, ışık oyunları ve dijital dokunuşlarla yaratılan 'mükemmel' görüntüler, kadınları gereksiz bir yarışın içine sokuyor. Oysa bu görüntüler gerçeği yansıtmıyor ve yansıtmak zorunda da değil.

Uzman Burcu Ürge, “Biz doğallığımızla, hormonlarımızla, bazen tatlı krizlerimizle, selülitlerimizle, kilo alıp vermelerimizle tamamen gerçek ve güzeliz. Model olmak zorunda değiliz. Önemli olan kendimizi sağlıklı ve huzurlu hissetmek” dedi.

MYNET ÖZEL |Sosyal medyadaki kusursuz vücutlar doğal mı? Gerçek güzelliğin sırları nedir? Uzman isimden altın değerinde doğru bilinen yanlışlar... 1

"MUTLULUK KALIPLARA SIĞMAZ"

Kadınların tek tip bir güzellik anlayışına mahkum edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ürge, “Bir kadın kendini nasıl mutlu hissediyorsa, o şekilde olmalı; zayıf, balık etli ya da kilolu… Mutluluk kalıplara sığmak zorunda değil, herkes kendi bedeninde kendini iyi hissetmeli” dedi.

MYNET ÖZEL |Sosyal medyadaki kusursuz vücutlar doğal mı? Gerçek güzelliğin sırları nedir? Uzman isimden altın değerinde doğru bilinen yanlışlar... 2

GERÇEK GÜZELLİĞİN SIRLARI

Uzman Burcu Ürge’ye göre sağlıklı bir cilt ve beden için önce kötü alışkanlıklardan uzak durmak gerekiyor.

  • Alkolü azaltmak hatta mümkünse bırakmak
  • Sigarayı bırakmak
  • Düzenli uyku
  • Dengeli beslenme
  • Stresten arınmak
  • Spor ve düzenli yürüyüş

“Gerçek güzellik işte bu yaşam tarzının içinde gizli.”

MYNET ÖZEL |Sosyal medyadaki kusursuz vücutlar doğal mı? Gerçek güzelliğin sırları nedir? Uzman isimden altın değerinde doğru bilinen yanlışlar... 3

KARIN BÖLGESİNE DİKKAT!

Ürge’nin özellikle dikkat çektiği konu ise karın bölgesindeki yağlanma: “Benim için en önemli konu ise karın bölgesindeki yağlanmayı kontrol altında tutmak. Bu bölgedeki aşırı yağlanma iç organları etkileyerek birçok sağlık sorununa yol açabilir. Bu yüzden, sağlıklı yaşamın bu yönüne her zaman özel önem veririm” ifadelerini kullandı.

GERÇEK GÜZELLİK İÇİMİZDE

“Kendimize değer verelim. Markaların reklamları, sosyal medyadaki filtreler ve dış baskılar yerine; içimizdeki sağlığı, enerjiyi ve gerçek güzelliği parlatmaya odaklanalım. Çünkü gerçek güzellik; kendini sevmek, kendine iyi bakmak ve sağlıklı yaşamaya özen göstermekle başlar."

MYNET ÖZEL |Sosyal medyadaki kusursuz vücutlar doğal mı? Gerçek güzelliğin sırları nedir? Uzman isimden altın değerinde doğru bilinen yanlışlar... 4

"BIKMADIK MI SÜREKLİ DIŞ GÖRÜNÜŞÜMÜZLE ÖLÇÜLMEKTEN"

Son olarak Burcu Ürge, şu çağrıyı yaptı: “Bıkmadık mı sürekli dış görünüşümüzle ölçülmekten? Gelin, bu anlamsız yarıştan vazgeçelim, birbirimize nezaketle yaklaşalım ve gerçek benliğimizle yaşamaya odaklanalım. Çünkü biz, hepimiz gerçek ve değerlileriz.”

MYNET ÖZEL |Sosyal medyadaki kusursuz vücutlar doğal mı? Gerçek güzelliğin sırları nedir? Uzman isimden altın değerinde doğru bilinen yanlışlar... 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kalp sağlığını korumak için önerilerKalp sağlığını korumak için öneriler
Bu tarama çocuğun tüm hayatını etkileyebilir!Bu tarama çocuğun tüm hayatını etkileyebilir!

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Güzellik uzmanı zayıflama güzellik formülü Mynet Özel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.