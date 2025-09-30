MYNET ÖZEL |Sosyal medyadaki kusursuz vücutlar doğal mı? Gerçek güzelliğin sırları nedir? Uzman isimden altın değerinde doğru bilinen yanlışlar...

Filtreler, ışık oyunları ve dijital dokunuşlarla yaratılan 'mükemmel' görüntüler, kadınları gereksiz bir yarışın içine sokuyor. Oysa bu görüntüler gerçeği yansıtmıyor ve yansıtmak zorunda da değil.

Uzman Burcu Ürge, “Biz doğallığımızla, hormonlarımızla, bazen tatlı krizlerimizle, selülitlerimizle, kilo alıp vermelerimizle tamamen gerçek ve güzeliz. Model olmak zorunda değiliz. Önemli olan kendimizi sağlıklı ve huzurlu hissetmek” dedi.

"MUTLULUK KALIPLARA SIĞMAZ"

Kadınların tek tip bir güzellik anlayışına mahkum edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ürge, “Bir kadın kendini nasıl mutlu hissediyorsa, o şekilde olmalı; zayıf, balık etli ya da kilolu… Mutluluk kalıplara sığmak zorunda değil, herkes kendi bedeninde kendini iyi hissetmeli” dedi.

GERÇEK GÜZELLİĞİN SIRLARI

Uzman Burcu Ürge’ye göre sağlıklı bir cilt ve beden için önce kötü alışkanlıklardan uzak durmak gerekiyor.

Alkolü azaltmak hatta mümkünse bırakmak

Sigarayı bırakmak

Düzenli uyku

Dengeli beslenme

Stresten arınmak

Spor ve düzenli yürüyüş

“Gerçek güzellik işte bu yaşam tarzının içinde gizli.”

KARIN BÖLGESİNE DİKKAT!

Ürge’nin özellikle dikkat çektiği konu ise karın bölgesindeki yağlanma: “Benim için en önemli konu ise karın bölgesindeki yağlanmayı kontrol altında tutmak. Bu bölgedeki aşırı yağlanma iç organları etkileyerek birçok sağlık sorununa yol açabilir. Bu yüzden, sağlıklı yaşamın bu yönüne her zaman özel önem veririm” ifadelerini kullandı.

GERÇEK GÜZELLİK İÇİMİZDE

“Kendimize değer verelim. Markaların reklamları, sosyal medyadaki filtreler ve dış baskılar yerine; içimizdeki sağlığı, enerjiyi ve gerçek güzelliği parlatmaya odaklanalım. Çünkü gerçek güzellik; kendini sevmek, kendine iyi bakmak ve sağlıklı yaşamaya özen göstermekle başlar."

"BIKMADIK MI SÜREKLİ DIŞ GÖRÜNÜŞÜMÜZLE ÖLÇÜLMEKTEN"

Son olarak Burcu Ürge, şu çağrıyı yaptı: “Bıkmadık mı sürekli dış görünüşümüzle ölçülmekten? Gelin, bu anlamsız yarıştan vazgeçelim, birbirimize nezaketle yaklaşalım ve gerçek benliğimizle yaşamaya odaklanalım. Çünkü biz, hepimiz gerçek ve değerlileriz.”