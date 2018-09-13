İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu n11.com, General Mobile GM 9 Pro'yu satışa sundu.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, tasarım, Ar-Ge ve üretimi Türkiye'de gerçekleştirilen General Mobile'nin yeni telefonu GM 9 Pro, n11.com'da satışa çıktı.

Müşteriler, çift kamera ve hoparlörüyle dikkati çeken GM 9 Pro'ya, gold renk seçeneğiyle lansmana özel 2 bin 899 liradan sahip olabilecek.

