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Nadir bir hastalık nedeniyle kan ağlıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 22.06.2020 11:48 | Son Güncelleme

Hindistan’da 11 yaşındaki kız çocuğunun gözlerinden hemolakriya isimli hastalık nedeniyle kanlı gözyaşları dökülüyor.

Nadir bir hastalık nedeniyle kan ağlıyor

Newsweek'in haberine göre çocuğun her iki gözünden de bir hafta boyunca kanlı gözyaşı gelmesinin ardından annesi çocuğu Yeni Delhi’deki hastaneye götürdü.

Çocuğun annesi doktorlara gözyaşlarının günde iki üç kez kendiliğinden oluştuğunu ve stresle veya ağlamayla ilişkili olmadığını söyledi. Annesi kanamaların yaklaşık iki dakika boyunca sürdüğünü söyledi.

Doktorlar çocukta bu duruma neden olabilecek herhangi bir hastalık ya da ilaç geçmişi olmadığını tespit etti. 11 yaşındaki çocuğun geçen hafta da burun kanamasından mustarip olduğu belirtildi.

Tüm Hindistan Tıbbi Bilimler Enstitüsü araştırma ekibi, çocuğu iki hafta boyunca inceledi her gün iki veya üç kez kanama yaşadığı tespit etti. Her bir kanamanın yaklaşık üç dakika sürdüğü ifade edildi.

Durumun nedenini bulabilmek için doktorlar birçok test uyguladı. Genel tetkiklerin anormal belirtilere işaret etmediği ifade edildi. Çocuğun 20/20’lik görüşe sahip olduğu ve göz tansiyonunun da normal düzeyde olduğu belirtildi.

Doktorlar birçok tetkik yapmış olsa da durumun nedenini saptayamadı. Çocukta görülen duruma dair BMJ Case Reports’ta makale yayımlayan doktorlar, çocuğun hemolakriyanın bir örneğini teşkil ettiğini belirtti. Bunun, birkaç farklı nedeni olduğu bilinen “en endişe verici ve nadir durumlardan biri” olduğu aktarıldı.

Hemolakriyanın, yaygın olarak bakteriyel konjonktivitlerle ilişkili olduğu ifade edildi. Öte yandan bunun hormonlarla ilişkili olabileceği de biliniyor. Bunun ayrıca tümör belirtisi olabileceği de belirtildi.

Doktorlar bu sağlık durumunun yüzyıllardır bilindiğini söyledi. Geçmişteki vakalara yönelik 2011’de yayımlanana makalede göz doktoru Juan Murube, bu durumdan bin 500 yıl önce bahsedildiğini de söylemişti.

BMJ Reports’ta yayımlanan makalede doktorlar, her ne kadar iyi huylu görünse de bu sağlık durumunun kanama bozuklukları da dahil olmak üzere ciddi hastalıklarla ilişkili olabileceğini söylüyor.

Sağlık durumunun nedeni belirlenememiş olsa da daha geniş kapsamlı çalışmalar yürütülmesi gerektiği ifade edildi.


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