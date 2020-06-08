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Nadir görülüyor! Osmaniye'de ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 10:57 | Son Güncelleme

Türkiye’de koruma altında bulunan ve sadece Hatay’ın Amanos dağlarında yaşadığı bilinen nesli tükenmekte olan Geyik Böceği, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bulundu.

Nadir görülüyor! Osmaniye'de ortaya çıktı

Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen, Türkiye’de sadece Hatay’ın Amanos dağlarında yaşadığı bilinen ve bilimsel adı "Lucanus cervus" olan geyik böceği, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir evde bulundu.

'HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE BİR BÖCEK GÖRDÜM'

Kadirli ilçesine bağlı Şabaplı köyünde yaşayan Özkan Özeser evde oldukça büyük görünümlü ve ilginç şekli olan bir böcek gördü. Böceği yakalayıp kavanoza koyan Özkan Özeser internetten yaptığı araştırmada böceğin geyik böceği olduğunu öğrendi. Durumu hemen yetkililere bildiren Özeser, “Hayatımda ilk defa böyle bir böcek türü gördüm. Araştırdım geyik böceğiymiş. Ben de doğa korumayı aradım, böceği kendilerine teslim ettim. Böcek, 10 santim uzunluğunda oldukça büyük bir böcek” dedi.

İhbar üzerine Şabaplı köyüne gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğü, Kadirli Karatepe Aslantaş Milli Park Şefliği yetkilileri, kavanoz içerisindeki geyik böceğini teslim aldı.

Böceği teslim alan yetkili, böceğin herhangi bir sağlık problemi olup olmadığı konusunda inceleme yapılacağını ardından da doğal yaşam alanına bırakılacağını söyledi. Türkiye’de satış ve alış yapıldığının tespiti halinde ağır cezalar veriliyor. Özellikle Japonların büyük ilgi gösterdiği geyik böcekleri Japonlar tarafından kurutulup yenildiği takdirde kadınların hamile kalmasında yardımcı olduğuna inanılıyor.

Kaynak: İHA

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