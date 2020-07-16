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  4. Nadir görülüyor! Yılanların dansı böyle görüntülendi

Nadir görülüyor! Yılanların dansı böyle görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 16.07.2020 11:39 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sokak ortasında yılanların dansı görenleri şaşkına çevirdi. Uzmanlar, yılanların dansının nadir görüldüğünü belirtti.

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi’nde otomobille seyir halindeki vatandaşlar, yol üzerinde 2 yetişkin karayılana rastladı. Yoldan gelip geçen araçlara aldırmayan yılanlar, dansına devam etti. Bir süre yılanların bu anlarını kayıt altına alan vatandaşlar, daha sonra yollarına devam etti. Yılanların dansını sosyal medyada paylaşan vatandaşın gönderisi büyük ilgi çekti.

NADİR GÖRÜLÜYOR

Uzmanlar, yılanların dansının nadir görüldüğünü, kırbaç yılanıgillerden olan karayılanların Bodrum Yarımadası'nda oldukça sık rastlanıldığını, zehirsiz olan bu türün tarım alanlarındaki fare ve sıçanlarla beslendiği için çiftçi dostu olarak tanımlandığını ve öldürülmemesi gerektiğini dile getirdiler.

Kaynak: İHA

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