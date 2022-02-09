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  4. Nadir olduğu belirtildi! Hubble Uzay Teleskobu iki galaksinin etkileşimini yakaladı

Nadir olduğu belirtildi! Hubble Uzay Teleskobu iki galaksinin etkileşimini yakaladı

09.02.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından kullanılan ve uzun yıllardır çalışmalarına devam eden Hubble Uzay Teleskobu, önemli bir görüntü yakaladı. Teleskop, kozmik malzemeyi daha küçük bir galaksiden (IC 1559) uzaklaştıran büyük bir galaksinin (NGC 169) görüntüsünü yakalamayı başardı. ESA yaptığı açıklamada, böylesine dinamik şekilde etkileşime giren iki galaksinin görüntüsünün yakalanmasının "nadir olduğunu" kaydetti.

Nadir olduğu belirtildi! Hubble Uzay Teleskobu iki galaksinin etkileşimini yakaladı

Hubble Uzay Teleskobu, bir kez daha önemli bir görüntünün elde edilmesinde rol oynadı. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından kullanılan teleskop, kozmik malzemeyi daha küçük bir galaksiden (IC 1559) uzaklaştıran büyük bir galaksinin (NGC 169) görüntüsünü yakaladı.

ESA'DAN "NADİR" AÇIKLAMASI

Mashable internet sitesinde yer alan habere göre, ESA yaptığı açıklamada, bu tür etkileşimlerin yaygın olduğu bilinse de böylesine dinamik şekilde etkileşime giren iki galaksinin görüntüsünün yakalanmasının nadir olduğunu belirtti.

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Açıklamada, "Aslında süreç, yakalanan görüntüde eylem halinde görülebilir, iki galaksiyi gözle görülür şekilde birbirine bağlayan hassas madde akışları oluştu." ifadesi yer aldı.

Söz konusu etkileşimin, teleskop sayesinde iki yüz milyon ışık yılı uzaklıktan göründüğü belirtildi.

En güçlü uzay teleskobu olarak bilinen Hubble tarafından, kozmik malzemeyi IC 1559 isimli küçük bir galaksiden uzaklaştıran NGC 169 adlı büyük galaksi görüntülendi.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

(AA)

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