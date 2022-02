Nadir olduğu belirtildi! Hubble Uzay Teleskobu iki galaksinin etkileşimini yakaladı

Hubble Uzay Teleskobu, bir kez daha önemli bir görüntünün elde edilmesinde rol oynadı. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından kullanılan teleskop, kozmik malzemeyi daha küçük bir galaksiden (IC 1559) uzaklaştıran büyük bir galaksinin (NGC 169) görüntüsünü yakaladı.

Mashable internet sitesinde yer alan habere göre, ESA yaptığı açıklamada, bu tür etkileşimlerin yaygın olduğu bilinse de böylesine dinamik şekilde etkileşime giren iki galaksinin görüntüsünün yakalanmasının nadir olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Aslında süreç, yakalanan görüntüde eylem halinde görülebilir, iki galaksiyi gözle görülür şekilde birbirine bağlayan hassas madde akışları oluştu." ifadesi yer aldı.

Söz konusu etkileşimin, teleskop sayesinde iki yüz milyon ışık yılı uzaklıktan göründüğü belirtildi.

???? This NASA/ESA @HUBBLE_space Telescope image shows Arp 282, an interacting galaxy pair composed of galaxies NGC 169 (bottom) and IC 1559 (top) ???? https://t.co/Qf1fSjmZG2 pic.twitter.com/hjRsr32N4C