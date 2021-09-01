Nagehan Alçı'dan flaş 'af' iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan kapıyı açık mı bıraktı?

28 Şubat davasında 14 emekli generalin hapse atılmasına karşı çıkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a af çağrısında bulunan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunu duyurdu.

Nagehan Alçı, bugün kaleme aldığı "Cumhurbaşkanı af sorusuna ne cevap verdi? Şimdi ne olacak?" başlıklı yazısında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın af ile ilgili görüşlerini aktardı.

ERDOĞAN'DAN AF AÇIKLAMASI

Bosna-Hersek ziyareti dönüşü konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uçakta bizzat sorulduğunu belirten Alçı, Erdoğan'ın kapısının çalınması durumunda yetkisini kullanabileceğini ifade ettiğini yazdı.

ALÇI: ERDOĞAN YETKİSİNİ KULLANABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapıyı açık bıraktığını belirten Alçı "Eğer kapı çalınırsa Cumhurbaşkanı 104. maddeye dayanan yetkisini kullanabilir." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 28 Şubat davasında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, emekli orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu 14 ismin tutuklanmasına ilişkin olarak, "Hemen hepsi 80 yaşını geçmiş, çok büyük sağlık sorunları bulunan 14 general ile ilgili verilen hapis kararını doğru bulmuyorum" demiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a af çağrısında bulunmuştu.



