Nagehan Alçı hakkında hapis istemi! Dava başladı

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Nagehan Alçı Kütahyalı katılmadı. Şikayetçi Hakkı Yalçınkaya ise avukatıyla duruşmada hazır bulundu.

'EN ÜST HADDEN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDERİM'

Şikayetçi Hakkı Yalçınkaya, İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim olarak görev yaptığını belirtti. Şikayet dilekçesini tekrar ettiğini belirten Yalçınkaya, "Hakimlik görevim sebebiyle iğrenç karar veren, insan haklarına önem vermeyen, işkencecileri koruyan hakim ve eş düzeyde yargı mensubu olarak gösterildiğim, Hrant Dink'in öldürüldüğü tarihte Malatya icra mahkemesinde hakim olduğum halde daha önce de FETÖ'cü basın tarafından hedef gösterildiğim için aynı düşüncelerin devamı ve etkisiyle sanığın tarafıma hakaret ettiğini, virüs tatilinde internette yaptığım kontrolde tesadüfen öğrendim. Hakaret yöntemi FETÖ'cülerle aynı metodun eseri olarak icra edildiğini düşünüyorum. Çünkü Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğum dönemde Silivri Cezaevinde görülen davadaki hukuksuzlukları ve Türk Mitolojisinin kirletilmesine yönelik bir dava konusunda karar yazdığım için Yargıtay'da çok defa yargılandım. Beraat ettim. Sanık savunmasında da geçmişten kalan kirli suçlamaların etkisinde kaldığını belirtmiştir. Sanığın hakaret eyleminin temadi etmesi sebebiyle ve hatta iddianameden sonra da devam ettiğinden cezalandırılması talep ediyorum. Aslında Türkiyemizde ne basının, ne mahkemelerin bu tür söylemlere muhatap olmasına vicdanım el vermiyor. Ama öldüğümde arkamdan 'Hrant Dink katillerinden biri' yorumununda olmasını istemiyorum. Onun için şikayetçi oldum. Davaya katılmak istiyorum. En üst hadden cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

Kaynak: DHA

