Nagehan Alçı: İtiraf edeyim, kendimi ağlarken buldum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin grup toplantısında 'Andımız' tartışmasında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin eleştirisine hedef olan eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ için "Onun arkasında bizler varız. Bakanımıza yönelik bu tehdidi ve hakareti gerçekten bir genel başkana yakıştıramadım. Bu çok üzücüydü. Buna yol arkadaşımı feda edemem" dedi.

Erdoğan'ın Bozdağ'ı savunduğu kısımda AKP'li vekil ağladı. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "İtiraf edeyim, gözyaşları içindeyim. Tıpkı Başkan Erdoğan’ın erdemli tavrı karşısında akan Bekir Bozdağ’ın gözyaşları gibi gayriihtiyari ben de kendimi ağlarken buldum" dedi.

İşte ALÇI'nın yazısı:

Büyük bir mutluluk ve umutla yazımın başına oturdum. Dünden beri beklediğim konuşma biraz önce bitti. İtiraf edeyim, gözyaşları içindeyim. Tıpkı Başkan Erdoğan’ın erdemli tavrı karşısında akan Bekir Bozdağ’ın gözyaşları gibi gayriihtiyari ben de kendimi ağlarken buldum.

2018 Türkiyesinde, sadece Kürt bir anne-babadan doğduğu için aşağılandı ve tehdit edildi Bozdağ. Bir Türk olarak bu korkunç ırkçılıktan çok utandım… Pazartesi Habertürk TV’de Bozdağ’a yapılanı muhalif solcu isimlerin de kınaması için özellikle sorular sordum ama hiçbirinin umurunda değildi. Bu ülkede çok başarılı şekilde Başbakan Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı yapmıştı. 15 Temmuz gecesi TBMM’de, "Bizim görevimiz bugün burada ölmektir" diyecek kadar cesur bir insandı Bekir Bey. Ama Eski Türkiye kalıntısı o zihniyet için bir Kürt olduğu için her zaman biz Türklerin yanında ikinci sınıftı.